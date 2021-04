De veelbesproken aanvoerdersband van Cristiano Ronaldo heeft op een veiling 64.000 euro opgeleverd. De Portugees gooide zaterdagavond woedend zijn aanvoerdersband op de grond nadat een doelpunt in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Servië (2-2) niet werd toegekend.

Djordje Vukicevic, een Servische brandweerman, was tijdens die wedstrijd in het stadion in Belgrado aanwezig en besloot om de aanvoerdersband van Ronaldo op te rapen en te veilen.

Een anonieme koper legde omgerekend 64.000 euro op tafel voor de aanvoerdersband. Het opgehaalde geld is bedoeld voor de behandeling van de pas zes maanden oude Gavrilo Djurdjevic, die aan een spierziekte lijdt.

De 36-jarige Ronaldo liep tijdens het duel van Portugal met Servië boos van het veld nadat in de slotfase een doelpunt niet werd toegekend door de arbitrage onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.

Een inzet van Ronaldo werd door de Servische verdediger Stefan Mitrovic net achter de lijn weggehaald, maar de Nederlandse arbitrage besloot anders. Vol onbegrip liep Ronaldo van het veld af en gooide hij zijn aanvoerdersband op de grond.

Ronaldo was dinsdag tegen Luxemburg (1-3-zege voor Portugal) 'gewoon' weer de aanvoerder van de regerend Europees kampioen.

Cristiano Ronaldo kon niet geloven dat zijn vermeende doelpunt niet werd toegekend. Cristiano Ronaldo kon niet geloven dat zijn vermeende doelpunt niet werd toegekend. Foto: Getty Images

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de WK-kwalificatie