Een speler van Feyenoord is deze week positief getest op het coronavirus. Ook drie medespelers moeten in quarantaine en missen de wedstrijd tegen Fortuna Sittard van zondag.

Feyenoord heeft niet bekendgemaakt om welke spelers het gaat. De bewuste speler ontwikkelde deze week symptomen, waarna een coronatest werd afgenomen. De drie andere spelers gaan preventief in quarantaine, omdat zij langer dan vijftien minuten nauw contact hebben gehad met de positief geteste speler.

Het is de eerste keer sinds oktober dat een speler van Feyenoord het coronavirus oploopt. Vrijdagochtend zijn de complete staf en de spelersgroep van Feyenoord getest. De uitslag van die testronde wordt uiterlijk zaterdagochtend bekend.

"Mogelijk zijn er nog meer spelers die niet kunnen spelen", benadrukte trainer Dick Advocaat op zijn persconferentie. De Hagenaar wilde niet zeggen wie positief is getest en welke drie spelers in quarantaine moeten.

"Er zitten wel spelers tussen die ik had willen opstellen, maar je moet altijd uitgaan van de spelers die je hebt. Het is de eerste keer sinds oktober dat we hiermee te maken hebben en dat hakt er aardig in. Je probeert het zoveel mogelijk te voorkomen, maar het is niet te voorkomen, want je ziet het niet."

Advocaat moet het zondag in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (aftrap 12.15 uur) hoe dan ook zonder Nicolai Jørgensen stellen. De Deense spits kampt met een enkelblessure. Feyenoord bezet momenteel de vijfde plek in de Eredivisie met 48 punten, vier minder dan nummer vier Vitesse.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie