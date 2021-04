PSV-trainer Roger Schmidt noemt de optredens van Cody Gakpo op het EK onder 21 "uitstekend". De jonge aanvaller zou door zijn spel komende zomer een optie kunnen zijn voor de EK-selectie van het grote Oranje.

"Cody heeft alle drie de wedstrijden van Jong Oranje goed gespeeld", oordeelde Schmidt vrijdag op een persconferentie. "Vooral in de laatste wedstrijd was hij uitstekend, met goals en assists."

De 21-jarige aanvaller scoorde tweemaal tegen Jong Hongarije (6-1), gaf een assist en verdiende een strafschop. Daarmee leverde de aanvaller van PSV een grote bijdrage aan het behalen van de knock-outfase van het toernooi.

Gakpo was al onderwerp van gesprek toen bondscoach Frank de Boer in maart een bezoek bracht aan PSV. "Cody heeft dit jaar echt een stap vooruit gezet", zei Schmidt. "Erg jammer dat hij geblesseerd was na de winterstop, want we hadden hem goed kunnen gebruiken in de toppers en de Europese wedstrijden."

Toch vindt de Duitse coach dat Gakpo nog iets constanter moet worden. "Hij is heel compleet. Aanvallend is hij goed en hij is fysiek sterk. Ook het pressen en gegenpressen heeft hij dit jaar geleerd, want dat was niet iets wat hij uit automatisme al deed. Nu is het zaak dat hij betrouwbaar wordt op een hoog niveau. De laatste wedstrijd tegen Hongarije was uitstekend, dat moet hij vaker laten zien."

Als dat in de laatste zeven duels van PSV dit seizoen lukt, dan is de kans aanwezig dat Gakpo naar het EK gaat. "Het is natuurlijk aan de bondscoach. Hij heeft veel goede opties voorin, maar Cody kan er daar één van zijn", aldus Schmidt.

PSV-trainer Roger Schmidt zou het geweldig vinden om volgend seizoen Champions League te spelen. PSV-trainer Roger Schmidt zou het geweldig vinden om volgend seizoen Champions League te spelen. Foto: Pro Shots

PSV begint aan op papier eenvoudig programma in laatste duels

Net als Gakpo kwamen alle andere internationals van PSV ook weer fit terug in Eindhoven. "Daar ben ik blij mee, want dat is geen vanzelfsprekendheid", zei Schmidt. "We kunnen ons nu gaan richten op de strijd om de tweede plaats."

In de laatste zeven duels heeft PSV op papier een eenvoudig programma, met maar drie tegenstanders uit het linkerrijtje: FC Groningen (zesde), FC Utrecht (zevende) en Heracles Almelo (negende), dat zaterdag naar Eindhoven komt.

"We spelen in april maar drie wedstrijden, dat is wel even wat anders na het drukke speelschema van eerder dit seizoen. Dat geeft ons de ruimte om ons goed voor te bereiden op de wedstrijden waarin de prijzen verdeeld worden", aldus de trainer van PSV.

Schmidt ziet potentie om volgend seizoen om de prijzen te spelen met PSV

"Het zou geweldig zijn voor deze jonge ploeg om tweede te worden en volgend jaar misschien Champions League te spelen. Ik zie hier veel potentie om volgend jaar wel om de prijzen te spelen."

Eerder dit seizoen kwam PSV in Almelo niet verder dan 1-1 tegen Heracles. "Het is een dappere ploeg, die durft te pressen en een goede conditie heeft. Op dat vlak zijn ze een van de beste in de Eredivisie", oordeelde Schmidt.

PSV-Heracles Almelo begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Martin van den Kerkhof.

