AZ heeft besloten om verder te gaan met Pascal Jansen als hoofdtrainer. De Alkmaarders verlengden zijn contract vrijdag tot medio 2023.

De 48-jarige Jansen werd in december 2020 aangesteld na het ontslag van Arne Slot, die moest vertrekken vanwege gesprekken over een overstap naar concurrent Feyenoord. Jansen was al sinds 2018 werkzaam in Alkmaar als assistent-trainer, eerst onder John van den Brom en daarna onder Slot.

"Pascal heeft sinds december laten zien dat hij weet wat er van een hoofdcoach van AZ wordt gevraagd", zegt directeur voetbalzaken Max Huiberts. "Daarnaast kent hij onze organisatie en manier van werken. We zijn tevreden met de resultaten en spelers ontwikkelen zich door. Voor ons dus een logische stap om verder te gaan met elkaar."

Voor zijn periode bij AZ was Jansen jarenlang werkzaam bij PSV, eerst als trainer van de A1 en de beloften en daarna als hoofd jeugdopleiding. De Flevolander was ook bij Vitesse en Sparta Rotterdam eindverantwoordelijke in de jeugdopleiding. In Alkmaar is hij bezig aan zijn eerste klus als hoofdtrainer.

Jansen wil zelf niet te veel stilstaan bij zijn contractverlenging. "Ik ben blij en vereerd dat ik deze kans krijg van de club, maar het seizoen is nog niet klaar. We hebben nog veel om voor te spelen."

Pascal Jansen mag door als hoofdtrainer van AZ. Foto: Pro Shots

AZ doet nog volop mee om tweede plek

Onder zijn leiding doet AZ het de laatste maanden naar behoren. Jansen won twaalf van zijn tot dusver achttien competitiewedstrijden als hoofdtrainer, waaronder de toppers tegen PSV (1-3 en 2-0) en Feyenoord (2-3 en 4-2).

In december verloor AZ wel het beslissende Europa League-duel met HNK Rijeka (2-1), waardoor de Alkmaarders in de groepsfase strandden. Ook in de TOTO KNVB Beker was er geen succes: Ajax was in de achtste finales met 0-1 te sterk.

AZ doet op dit moment nog volop mee in de strijd om de tweede plek en een ticket voor de voorronde van de Champions League. De Alkmaarders staan nu derde met 55 punten, evenveel als nummer twee PSV, dat over een beter doelsaldo beschikt.

