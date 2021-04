PSV moet het de rest van het seizoen zonder Ryan Thomas stellen. De aanvallende middenvelder moet binnenkort een operatie aan zijn enkel ondergaan.

De 26-jarige Thomas raakte onlangs geblesseerd op de training en kwam de afgelopen drie competitieduels al niet in actie. Het is niet duidelijk hoeveel maanden de Nieuw-Zeelander precies aan de kant staat. PSV meldt alleen dat hij de rest van het seizoen niet meer in actie kan komen.

Het is niet de eerste keer dat Thomas een zware blessure oploopt. Hij maakte in de zomer van 2018 de overstap van PEC Zwolle naar PSV, maar miste zijn gehele eerste seizoen in Eindhoven vanwege een kruisbandblessure en moest ook de eerste reeks wedstrijden van het seizoen 2019/2020 aan zich voorbij laten gaan.

Ook in de eerste helft van dit seizoen werd Thomas geplaagd door blessureleed. In november en december miste hij zeven Eredivisie-wedstrijden en drie duels in de Europa League.

Thomas kon dit seizoen juist rekenen op veel speeltijd onder trainer Roger Schmidt. De aanvallend ingestelde middenvelder kwam ondanks zijn fysieke ongemak tot 24 officiële wedstrijden, waarin hij één keer scoorde en vijf assists gaf.

Zonder Thomas vervolgt PSV de competitie zondag met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo (aftrap 14.30 uur). De Eindhovenaren strijden in het restant van het seizoen om de tweede plek met AZ. Koploper Ajax staat op elf punten en heeft een duel minder gespeeld.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie