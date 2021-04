Bayern München heeft zich donderdag voor de tweede keer in de clubhistorie geplaatst voor de halve finales van de Women's Champions League. De ploeg van Oranje-international Lineth Beerensteyn won ook in de return van het Zweedse FC Rosengard: 0-1.

Lea Schüller maakte halverwege de eerste helft de enige goal bij de wedstrijd in Malmö. Beerensteyn stond het hele duel in de spits bij Bayern en kreeg een gele kaart in slotfase.

De ploeg van trainer Jens Scheuer won de heenwedstrijd vorige week in München al met 3-0, mede door een goal van Beerensteyn. Bayern neemt het in de halve finales op tegen Chelsea.

Bayern schaarde zich ook in het seizoen 2018/2019 bij de laatste vier van de Champions League. Toen werden de Duitsers uitgeschakeld door FC Barcelona.

De Spaanse ploeg van Lieke Martens bereikte woensdag al de halve finales van het huidige Champions Leage-seizoen door Manchester City uit te schakelen. Chelsea bereikte de laatste vier door een tweede zege op het VfL Wolfsburg van Dominique Janssen en Shanice van de Sanden.

De return in de kwartfinale tussen Olympique Lyon en Paris Saint-Germain moest vanwege meerdere coronabesmettingen bij titelverdediger Lyon worden uitgesteld naar 18 april. De halve finales zijn op 24/25 april en 1/2 mei.