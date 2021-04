Borussia Dortmund maakt zich geen zorgen over een bezoek van zaakwaarnemer Mino Raiola en de vader van Erling Haaland aan FC Barcelona donderdag. De Duitse club heeft goede hoop zijn sterspeler te kunnen behouden.

"Ik heb gisteren nog met Raiola gesproken en we hebben onze bedoelingen heel duidelijk gemaakt", zegt Michael Zorc, technisch directeur van Borussia Dortmund tegen Sport1.

In diverse Spaanse media dook donderdag een video op van Raiola en Alf-Inge Haaland op de luchthaven van Barcelona. Ze stapten in een auto die bestuurd werd door een assistent van de nieuwe voorzitter Joan Laporta.

"Ik heb er geen problemen mee dat Alfie en Mino het lekkere weer aan de Middellandse Zee opzoeken", zei Zorc. "Ik ben heel ontspannen, want bij Dortmund weten we precies wat we willen."

Raiola denkt dat slechts tien clubs Haaland kunnen betalen

Verschillende media meldden dat Raiola en Alf-Inge Haaland na hun bezoek aan Barcelona doorreisden naar Madrid voor een onderhoud met Real. Manchester City, Manchester United, Liverpool en Juventus zouden ook als een optie worden gezien door Haaland en zijn adviseurs.

De twintigjarige Haaland ligt nog tot de zomer van 2024 onder contract bij de Duitse club. Naar verluidt staat er in die verbintenis wel een vertrekclausule van 75 miljoen euro die ingaat in de zomer van 2022. Daardoor kan het voor Dortmund interessant zijn om de Noorse spits deze zomer al te verkopen.

Met 21 treffers in evenzoveel Bundesliga-duels is Haaland dit seizoen van grote waarde voor Dortmund. In zes Champions League-wedstrijd was de fysiek sterke spits goed voor liefst tien goals.

In februari zei Raiola nog tegen de BBC dat Haaland het in zich heeft om een nieuwe superster te worden van het formaat van Cristiano Ronaldo of Lionel Messi. "Ik denk dat er slechts tien clubs in de wereld zijn die Haaland kunnen betalen. En zij zullen alle tien geïnteresseerd zijn."