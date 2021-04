Daley Blind zal dit seizoen niet meer in actie komen voor Ajax, maar deelname aan het EK met Oranje is nog niet helemaal uitgesloten. De verdediger liep tijdens de interland met Gibraltar (0-7-zege) een gescheurde enkelband op.

"Volgende week word ik geopereerd. Als echt alles tijdens de revalidatie meezit, heb ik de hoop dat ik het EK nog kan halen", meldt Blind op de website van Ajax.

Uit onderzoek in het ziekenhuis bleek dat de 31-jarige verdediger geen schade aan zijn knie heeft, maar wel dat de voorste enkelband is gescheurd. "Ik ga ervan uit dat mijn seizoen bij Ajax voorbij is", zegt hij dan ook.

"Ik baal natuurlijk vreselijk. Je voetbalt voor de prijzen en die worden de komende maanden verdeeld. Daar wilde ik uiteraard bij zijn. Het is tot nu toe een prachtig seizoen met Ajax. Dat eindigt voor mij heel abrupt."

Daley Blind moest tegen Gibraltar kort na rust per brancard van het veld. Daley Blind moest tegen Gibraltar kort na rust per brancard van het veld. Foto: Pro Shots

Blind na Van Dijk tweede verdediger die EK dreigt te missen

Ajax is hard op weg naar zijn 35e landstitel. Met nog acht Eredivisie-duels te spelen hebben de Amsterdammers elf punten voorsprong op nummer twee PSV, dat bovendien een duel meer gespeeld heeft.

Het gemis van Blind komt dan ook harder aan voor Ajax met oog op de Europa League en de KNVB-beker. Ajax speelt in de kwartfinales van de Europa League (8 en 15 april) tegen AS Roma en neemt het op 18 april in de bekerfinale op tegen Vitesse.

Het EK begint voor Oranje op 13 juni met een wedstrijd tegen Oekraïne. Blind speelde in Gibraltar zijn 77e interland en is daarmee de meest ervaren speler in de selectie van bondscoach Frank de Boer.

Oranje moet op het EK mogelijk ook verdediger Virgil van Dijk missen. De aanvoerder is aan het revalideren van een knieblessure.