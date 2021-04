Real Madrid moet het in een cruciale fase van het seizoen enkele weken zonder Sergio Ramos stellen. De aanvoerder is woensdag kort na de interland van Spanje tegen Kosovo geblesseerd geraakt.

Ramos mist door een kuitblessure onder meer de Clásico tegen Barcelona (10 april) en de dubbele confrontatie met Liverpool (6 en 14 april) in de kwartfinales van de Champions League.

De 35-jarige verdediger liep de blessure woensdag op in de coolingdown kort na de 3-1-zege van Spanje op Kosovo, waar hij pas vijf minuten voor tijd inviel. "Ik heb al enkele weken last van mijn kuit en na de wedstrijd ging het mis", schrijft Ramos op Instagram. "Bij een scan is vanochtend gebleken dat het om een spierblessure gaat."

Hij baalt van het moment van zijn blessure. "Als er iets is dat me pijn doet, is het wel dat ik niet kan meespelen in deze veeleisende wedstrijden. Ik kan niet anders doen dan het team aanmoedigen."

Voor de confrontaties met Liverpool en Barcelona speelt Real zaterdag thuis tegen laagvlieger Eibar het eerste duel sinds de interlandperiode. Met een achterstand van zes punten op koploper Atlético Madrid staat 'de Koninklijke' derde in La Liga.

