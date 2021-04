De Italiaanse politie heeft woensdag drie spelers van Juventus beboet wegens een illegaal feestje tijdens de lockdown. Dat feest werd georganiseerd door Weston McKennie (foto).

In het huis van McKennie waren zo'n twintig personen aanwezig, onder wie ook zijn ploeggenoten Paulo Dybala en Arthur, zo meldt persbureau ANSA. In Italië is het niet toegestaan om in dergelijke aantallen bijeen te komen. Bovendien is er van 22.00 tot 5.00 uur een avondklok van kracht.

Nadat buren de politie hadden ingeseind, kwam die kort voor middernacht aan bij het huis van McKennie in de heuvels buiten Turijn om het feest te beëindigen. Van de twintig feestgangers waren er toen nog zo'n tien aanwezig, die allen een boete kregen.

Diverse Italiaanse media, waaronder Gazzetta dello Sport, melden dat de drie spelers ook een straf van hun club kunnen verwachten. Juventus heeft nog niet officieel gereageerd. De club meldde donderdag wel dat Leonardo Bonucci positief heeft getest op COVID-19, waardoor de verdediger in quarantaine is geplaatst.

Juventus gaat zaterdag in de derby van Turijn op bezoek bij Torino. De ploeg van Matthijs de Ligt, die de afgelopen negen jaar op rij kampioen werd, staat momenteel derde met tien punten achterstand op Internazionale.

