De kans is aanwezig dat Klaas-Jan Huntelaar zaterdag in de uitwedstrijd tegen Bayer Leverkusen voor het eerst sinds zijn terugkeer bij Schalke 04 in de basis staat. Trainer Dimitrios Grammozis ziet dat de door blessures geplaagde spits progressie maakt.

"Van de spelers die op de weg terug zijn, staat Klaas-Jan er het beste voor", zei Grammozis donderdag op zijn persconferentie. "Dat bleek onlangs ook al in onze wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach. Hij is zeker een optie voor de basiself."

De 37-jarige Huntelaar verliet Ajax in januari om Schalke 04 te helpen in de strijd tegen degradatie, maar zijn tweede periode in Gelsenkirchen verloopt nog niet zoals hij had gehoopt. Door aanhoudend blessureleed kwam de spits nog maar tot 24 minuten in de Bundesliga, allemaal als invaller.

Op 20 maart in de thuiswedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach maakte Huntelaar in de 76e minuut zijn rentree na twee maanden afwezigheid. Schalke 04 stond op dat moment al op een 0-3-achterstand en daar bleef het ook bij.

Schalke 04 heeft een wonder nodig om rechtstreekse degradatie uit de Bundesliga nog te voorkomen. De ploeg staat laatste met tien punten. De nummer zestien, op dit moment 1. FC Köln met 23 punten, mag in de play-offs strijden voor lijfsbehoud. De nummer zeventien en achttien degraderen rechtstreeks.

De uitwedstrijd van Schalke 04 tegen Bayer Leverkusen, dat onlangs trainer Peter Bosz ontsloeg, begint zaterdag om 15.30 uur.

