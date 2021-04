De 1-2-zege op Duitsland in de WK-kwalificatie wordt in Noord-Macedonië groots gevierd. De toekomstige tegenstander van Oranje op het EK boekte zijn grootste succes sinds het in 1991 onafhankelijk werd van het voormalig Joegoslavië.

"Felicitaties aan onze strijders die ons deze overwinning hebben gebracht", schreef premier Zoran Zaev woensdagavond op Facebook. "De zege van onze selectie op Duitsland in de kwalificaties voor het WK van 2022 in Qatar is een geweldige prestatie."

Zaev hoopt dat de overwinning het volk een steuntje in de rug geeft in coronatijd. "In deze moeilijke tijden zijn deze momenten van vreugde en trots die de Noord-Macedonische ploeg ons geven erg welkom."

Bondscoach Igor Angelovski van de twee miljoen inwoners tellende Balkanstaat sprak van een "historische triomf". "De voetballers hebben gevochten voor dit gigantische succes. Dit zijn onze sporthelden."

Stand in groep J WK-kwalificatie 1. Armenië 3-9 (+4)

2. Noord-Macedonië 3-6 (+5)

3. Duitsland 3-6 (+3)

4. Roemenië 3-3 (-1)

5. IJsland 3-3 (-2)

6. Liechtenstein 3-0 (-9)

Pandev oudste doelpuntenmaker ooit tegen Duitsland

De doelpunten in Duisburg werd gemaakt door Goran Pandev (37), de recordinternational en bekendste speler van het land, en Eljif Elmas (21), het grote Noord-Macedonische talent dat bij Napoli speelt.

Pandev werd de oudste speler ooit die een doelpunt maakte tegen Duitsland. Hij schoot de Noor Hans Nordal, die in 1953 op 35-jarige leeftijd scoorde tegen 'Die Mannschaft' uit de boeken.

Bondscoach Angelovski keek kort na de historische zege alweer naar de toekomst. "Laten we niet te veel euforie creëren. We zijn serieus in de race om ons te plaatsen voor het WK en gaan over een paar maanden voor het eerst naar het EK, daar willen we goed presteren."

Noord-Macedonië neemt het op 21 juni in de derde groepswedstrijd van het EK op tegen Oranje. Ook Oekraïne en Oostenrijk maken deel uit van groep C.