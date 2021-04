De blamerende 1-2-nederlaag van Duitsland tegen Noord-Macedonië in de WK-kwalificatie valt rauw op het dak van Joachim Löw. De afzwaaiende bondscoach zag zijn ploeg woensdagavond in Duisburg geen moment aanspraak op de overwinning maken.

"We oogden simpelweg te vermoeid", zei Löw na de eerste nederlaag van Duitsland in de WK-kwalificatie sinds september 2001. "De energie in ons spel ontbrak en we maakten te veel fouten in onze aanvallen. We konden maar geen manier vinden om de muur van Noord-Macedonië te slechten. De teleurstelling is groot."

Duitsland kwam vlak voor rust al op achterstand in de Schauinsland-Reisen-Arena door een treffer van de 37-jarige Goran Pandev. Ilkay Gündogan leek de comeback van Duitsland in te zetten door in de 63e minuut een penalty te benutten, maar Eljif Elmas bezorgde Noord-Macedonië vijf minuten voor tijd een spectaculaire zege.

"Dit had nooit mogen gebeuren", was de duidelijke conclusie van doelpuntenmaker Gündogan. "Noord-Macedonië is grofweg twee keer in ons strafschopgebied gekomen en wij hebben ze het te makkelijk gemaakt. De manier waarop we de doelpunten incasseerden, was treurig."

Noord-Macedonië zorgde voor een grote stunt door viervoudig wereldkampioen Duitsland te verslaan. Foto: Pro Shots

'Het was simpelweg niet goed genoeg'

De nederlaag tegen Noord-Macedonië volgde op een sterk begin van Duitsland in de kwalificatie voor het WK 2022 in Qatar. 'Die Mannschaft' was vorige week met 3-0 te sterk voor IJsland en boekte daarna een 0-1-zege bij Roemenië, dat onlangs wél Noord-Macedonië wist te verslaan.

Serge Gnabry, afgelopen zondag tegen de Roemenen nog matchwinner, denkt dat Duitsland een offday had. "De complimenten gaan naar Noord-Macedonië. We kwamen nog wel terug in de wedstrijd, maar kregen het gewoon niet voor elkaar om te scoren. Het was simpelweg niet goed genoeg."

Door de blamage mag Duitsland zich niet veel fouten meer permitteren in de WK-kwalificatie. De ploeg van Löw, die na het EK van komende zomer stopt als bondscoach, staat op de derde plek en alleen de nummer één plaatst zich rechtstreeks voor het EK. De nummer twee gaat naar de play-offs.

Stand WK-kwalificatiepoule Duitsland 1. Armenië 3-9 (+4)

2. Noord-Macedonië 3-6 (+5)

3. Duitsland 3-6 (+3)

4. Roemenië 3-3 (-1)

5. IJsland 3-3 (-2)

6. Liechtenstein 3-0 (-9)

