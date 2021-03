Spanje heeft woensdag in de kwalificatie voor het WK van 2022 met 3-1 gewonnen van Kosovo. Ook Italië (0-2-zege op Litouwen) en Frankrijk (0-1-zege op Bosnië) maakten geen fout.

Spanje kwam na ruim een half uur op voorsprong via Dani Olmo, die de bal met veel beheersing in de kruising krulde. Een paar minuten later zorgde Ferran Torres met een hard schot in de verre hoek voor de 2-0.

In de zeventigste minuut kwam Kosovo, waar Heerenveen-verdediger Ibrahim Dresevic de volledige wedstrijd binnen de lijn stond, terug in de wedstrijd via Besar Halimi. De middenvelder van het Duitse Sandhausen schoot vanaf een meter of veertig fenomenaal raak nadat de Spaanse doelman Unai Simón veel te ver uit zijn doel was gekomen.

Spanje herstelde de keepersfout even later via Gerard Moreno, die een kwartier voor tijd uit een hoekschop de 3-1-eindstand bepaalde.

Bondscoach John van 't Schip slaagde er met Griekenland niet in om te winnen van Georgië: 1-1. De ploeg van de Nederlandse oefenmeester kwam door een eigen goal van Otar Kakabadze in de slotfase op voorsprong, maar zag de bezoekers twee minuten later via Khvicha Kvaratskhelia gelijkmaken. Willem II-aanvaller Vangelis Pavlidis werd na een uur gewisseld bij de thuisploeg.

De stand in groep B: 1. Spanje 3-7 (+3)

2. Zweden 2-6 (+4)

3. Griekenland 2-2 (+0)

4. Georgië 2-1 (-2)

5. Kosovo 2-0 (-5)

Italië rekende pas laat af met Litouwen. Italië rekende pas laat af met Litouwen. Foto: ANP

Italië en Frankrijk boeken minimale zeges

Italië rekende pas na rust af met Litouwen. De ploeg van bondscoach Roberto Mancini kwam vroeg in de tweede helft op 0-1 door een van richting veranderd schot van Internazionale-middenvelder Stefano Sensi.

Diep in blessuretijd zorgde Ciro Immobile voor de 0-2-eindstand waardoor Italië zonder puntenverlies blijft in groep C. De andere wedstrijd in die poule tussen Noord-Ierland en Bulgarije eindigde in een doelpuntloos gelijkspel.

De stand in groep C: 1. Italië 3-9 (+6)

2. Zwitserland 2-6 (+3)

3. Noord-Ierland 2-1 (-2)

4. Bulgarije 3-1 (-4)

5. Litouwen 2-0 (-3)

Frankrijk had het in Sarajevo een uur lang lastig met Bosnië en Herzegovina. De bezoekers openden een kwartier na rust de score via Antoine Griezmann, die op aangeven van Adrien Rabiot van dichtbij raak kopte en zo voor het enige doelpunt van de wedstrijd zorgde.

Bij de andere wedstrijd in groep D slaagde Oekraïne er tegen Kazachstan niet in om een voorsprong vast te houden: 1-1. Roman Yaremchuk brak na twintig minuten de ban waarna Serikzhan Muzhikov een kwartier na rust de eindstand bepaalde.

De stand in groep D: 1. Frankrijk 3-7 (+3)

2. Oekraïne 3-3 (+0)

3. Finland 2-2 (+0)

4. Bosnië en Herzegovina 2-1 (-1)

5. Kazachstan 2-1 (-2)

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de WK-kwalificatie