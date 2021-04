Duitsland heeft zichzelf in de kwalificatiereeks voor het WK van 2022 lelijk te kijk gezet. De viervoudig wereldkampioen leed woensdag in Duisburg een sensationele 1-2-thuisnederlaag tegen Noord-Macedonië, komende zomer een van de tegenstanders van het Nederlands elftal op het EK.

Noord-Macedonië is daarmee de eerste ploeg in twintig jaar tijd die een WK-kwalificatiewedstrijd wint van Duitsland. In september 2001 won Engeland in München met 1-5, waarna de Duitsers 35 kwalificatieduels op rij ongeslagen bleven.

Duitsland was met zeges op IJsland (3-0) en Roemenië (0-1) nog uitstekend begonnen aan de route richting Qatar. In de op papier niet al te lastige thuiswedstrijd tegen Noord-Macedonië liep het echter totaal niet met de formatie van Joachim Löw, die na het EK afzwaait als bondscoach.

Het matige spel van Duitsland werd op slag van rust afgestraft door Goran Pandev. De 37-jarige aanvaller schoot na een goede combinatie van dichtbij raak en zette Noord-Macedonië zo op een verrassende 0-1-voorsprong in Duisburg.

Na rust had Duitsland een penalty van Ilkay Gündogan nodig om op gelijke hoogte te komen, maar zelfs een gelijkspel bleek te hoog gegrepen. Vijf minuten voor tijd maakte Eljif Elmas de sensatie compleet door er oog in oog met doelman Marc-André ter Stegen 1-2 van te maken. Even daarvoor had Timo Werner een enorme kans voor Duitsland verprutst.

Duitsland verspeelt door de nederlaag de koppositie in groep J aan Armenië, dat met 3-2 won van Roemenië. De Armeniërs hebben na drie duels de maximale score van negen punten. Duitsland heeft net als Noord-Macedonië zes punten en deelt daarmee de tweede plaats.

Engeland ontsnapt door late goal Maguire

Engeland ontsnapte in groep I op het nippertje aan het eerste puntenverlies. Door een treffer van Harry Maguire vijf minuten voor tijd werd op Wembley met 2-1 gewonnen van Polen, dat het moest stellen zonder de geblesseerde Robert Lewandowski.

Maguire redde daarmee zijn ploeggenoot John Stones, die bij de Poolse gelijkmaker hopeloos in de fout was gegaan. De verdediger van Manchester City verspeelde de bal aan Jakub Moder, die er na een combinatie met Arek Milik 1-1 van maakte. Halverwege stond Engeland met 0-1 voor door een benutte penalty van Harry Kane, toegekend door arbiter Björn Kuipers.

Engeland staat er met negen punten uit drie duels uitstekend voor. Hongarije, dat met 1-4 won bij Albanië, is met zeven punten de nummer twee.

Eran Zahavi was opnieuw trefzeker voor Israël. Eran Zahavi was opnieuw trefzeker voor Israël. Foto: ANP

PSV'er Zahavi topscorer aller tijden Israël

In groep F beleefde Eran Zahavi een goede avond met Israël. De spits van PSV maakte de 1-1 in de uitwedstrijd tegen Moldavië en legde daarmee de basis voor een ruime 1-4-overwinning. Met 25 goals is hij nu alleen topscorer aller tijden van Israël.

In dezelfde poule steekt Denemarken voorlopig met kop en schouders boven de rest uit. De Scandinaviërs wonnen de uitwedstrijd tegen Oostenrijk, op het EK gekoppeld aan Oranje, afgetekend met 0-4.

Denemarken heeft na drie wedstrijden negen punten en een doelsaldo van veertien goals voor en nul tegen. Schotland staat op gepaste afstand tweede.

