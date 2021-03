Jong Oranje neemt het in de kwartfinales van het Europees kampioenschap onder 21 op tegen Jong Frankrijk. De wedstrijd wordt over precies twee maanden, op maandag 31 mei, in Boedapest gespeeld.

Jong Oranje plaatste zich dinsdag als groepswinnaar voor de knock-outfase van het toernooi in Hongarije en Slovenië. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi wist dat het gekoppeld zou worden aan de nummer twee van poule C.

In die groep viel woensdagavond de beslissing. Denemarken won met 3-0 van Rusland en eindigde daardoor met de maximale score van negen punten bovenaan. Frankrijk (zes punten) verzekerde zich van de tweede plaats door IJsland met 2-0 te verslaan.

Namens Frankrijk werd de score geopend door Mattéo Guendouzi, die door Arsenal wordt verhuurd aan Hertha BSC. De tweede goal kwam op naam van Celtic-aanvaller Odsonne Edouard. De meeste spelers uit de selectie van Frankrijk spelen overigens op het hoogste niveau in eigen land.

Jong Oranje bleef in de groepsfase tegen zowel Roemenië als Duitsland steken op een 1-1-gelijkspel. De groepsfase werd dinsdag afgesloten met een klinkende 6-1-zege op het al uitgeschakelde Hongarije. De knock-outfase van het toernooi vindt plaats van 31 mei tot en met 6 juni.