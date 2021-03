AZ heeft woensdag Sam Beukema vastgelegd. De 22-jarige verdediger komt in de zomer over van Go Ahead Eagles en tekende een contract tot medio 2026. Beukema sprak ook met Feyenoord, maar koos voor een verblijf in Alkmaar.

"Het kan eigenlijk niet mooier vandaag", aldus Beukema op de site van zijn nieuwe werkgever. "De zon schijnt en ik heb een contract getekend bij deze fantastische topclub. Het is voor mij een heel mooie dag."

Beukema is sinds vorig seizoen een vaste kracht bij Go Ahead Eagles, dat vijfde staat in de Keuken Kampioen Divisie. Hij werd de afgelopen maanden door verschillende media al in verband gebracht met een mogelijke overstap naar de Eredivisie.

Beukema onthulde dat hij ook een gesprek voerde met Feyenoord. "Maar het gevoel bij AZ was gewoon heel fijn", vervolgde de centrale verdediger. "Het plan is voor mij het belangrijkst, samen met de kans op speeltijd. AZ wilde bovendien meteen doorpakken. Dat streelde mijn ego."

'Hij past precies in ons profiel'

Directeur voetbalzaken Max Huiberts is blij dat Beukema voor AZ heeft gekozen. "Hij past precies in het profiel dat we zochten", aldus Huiberts. "Hij is sterk in de opbouw en comfortabel aan de bal. Hij is sterk met zijn hoofd en beschikt over atletisch vermogen. Dat maakt hem tot een heel goede verdediger."

De komst van Beukema geeft AZ meer mogelijkheden in de defensie, die al flink is uitgedund. Ron Vlaar is onlangs gestopt, Pantelis Hatzidiakos moet nog maanden toekijken met een zware blessure en de huurovereenkomst van Bruno Martins Indi loopt na dit seizoen af.

AZ wil niet kwijt hoeveel er is betaald voor de Beukema, wiens contract in Deventer tot medio 2023 doorliep.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie