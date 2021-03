Dominique Janssen en Shanice van de Sanden zijn woensdag met VfL Wolfsburg uitgeschakeld in de kwartfinales van de Champions League. De Nederlandse internationals verloren met hun Duitse ploeg met 0-3 van Chelsea.

Chelsea had de heenwedstrijd vorige week in Londen ook al gewonnen (2-1) waardoor de Duitse vrouwen op voorhand al voor een lastige opgave stonden.

Door een strafschop van Pernille Harder, die de afgelopen vier seizoenen nog bij Wolfsburg onder contract stond, kwamen de bezoekers na een half uur op voorsprong. Samantha Kerre zorgde een paar minuten later voor de 0-2 en Francesca Kirby bepaalde in de slotfase de eindstand.

De 26-jarige Janssen speelde de volledige wedstrijd mee bij de thuisploeg, die vorig jaar nog de finale haalde van het Europese toernooi. De 28-jarige Van de Sanden viel na een uur in.

Janssen en Van de Sanden keren terug in selectie Oranjevrouwen

Eerder op woensdag werd bekend dat Janssen en Van de Sanden terugkeren in de selectie van de Oranjevrouwen. Het duo miste de vriendschappelijke interlands van vorige maand tegen België (1-6-zege) en Duitsland (2-1-zege).

Verdediger Janssen had last van haar rug en aanvaller Van de Sanden was er vanwege het overlijden van haar vader niet bij.

Later op de dag komt Lieke Martens nog in actie in de kwartfinales van de Champions League. Met haar ploeg FC Barcelona gaat de Nederlandse op bezoek bij Manchester City. De Spaanse ploeg won de heenwedstrijd met 0-3.