Bondscoaches mogen komende zomer bij het EK definitief vijf wissels gebruiken. Het bestuur van de Europese voetbalbond UEFA heeft hier woensdag een akkoord voor gegeven.

Spelregelcommissie IFAB paste de limiet voor het aantal wissels vorig jaar tijdelijk aan van drie naar vijf vanwege het drukke speelschema door de coronapandemie. In bijna alle competities, waaronder de Eredivisie, wordt de regel gebruikt.

"De redenen om vijf wissels toe te staan zijn nog steeds geldig", meldt de UEFA woensdag in een verklaring. "Bovendien wordt de regel ook al toegepast in de Europese WK-kwalificatiereeks."

De Europese bond besloot de regel dat stadions voor maximaal 30 procent gevuld mogen zijn te schrappen. Dat betekent dat er tijdens het EK mogelijk een aantal goedgevulde stadions zullen zijn. De beslissing daarvoor ligt bij de lokale autoriteiten.

Het EK (11 juni-11 juli) wordt voorlopig nog steeds gehouden in twaalf verschillende landen. In de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam staan vier duels gepland.

Het Nederlands elftal is ingedeeld in een groep met Oostenrijk, Oekraïne en Noord-Macedonië.