Middenvelder Jill Baijings (20) is woensdag voor het eerst opgenomen in de selectie van de Oranjevrouwen. Dominique Janssen en Shanice van de Sanden keren terug voor de oefenduels met Spanje en Australië.

Baijings speelt in Duitse Bundesliga bij SGS Essen en doorliep alle jeugdelftallen van Oranje. De oud-speelster van sc Heerenveen staat dit seizoen op zestien wedstrijden en één goal voor haar club.

"We zijn heel benieuwd hoe Jill zich gaat houden bij het grote A-team", zegt bondscoach Sarina Wiegman in een video op Twitter. "Bij de jeugdploegen heeft ze het goed gedaan."

Het VfL Wolfsburg-duo Janssen en Van de Sanden miste de vriendschappelijke interlands van vorige maand tegen België (1-6-zege) en Duitsland (2-1-zege). Verdediger Janssen had last van haar rug en aanvaller Van de Sanden was er vanwege het overlijden van haar vader niet bij.

Brighton & Hove Albion-verdediger Danique Kerkdijk is afgevallen ten opzichte van de vorige selectie van Wiegman. De bondscoach neemt in totaal 24 speelsters mee.

Wiegman wil in Spanje testen met warmte

De Oranjevrouwen nemen het op vrijdag 9 april vanaf 19.00 uur in Marbella op tegen Spanje. Op dinsdag 13 april (aftrap 18.30 uur) komt Australië naar Nijmegen. De ploeg van Wiegman bereidt zich voor op de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio.

"We wilden graag naar Spanje toe in de hoop dat het daar heel warm is", aldus de bondscoach. "We willen met het oog op Tokio dingen uitproberen om met de warmte om te gaan."

Met Spanje (twaalfde op de FIFA-ranking) en Australië (zevende op de FIFA-ranking) treft Oranje weer twee goede tegenstanders. Wiegman zal die duels gebruiken om haar olympische selectie verder vast te leggen.

"Bij de Spelen heb je een selectie van achttien plus vier, dus er zijn nog wat moeilijke keuzes te maken. Gelukkig hebben we nog twee interlandperiodes voor Tokio. We gaan meer toe naar het basisteam, maar natuurlijk kloppen er spelers aan de deur. Daar gaan we mee testen."

Volledige selectie Oranjevrouwen

Keepers: Sari van Veenendaal (PSV), Loes Geurts (BK Häcken), Lize Kop (Ajax)

Verdedigers: Anouk Dekker (HSC Montpellier), Merel van Dongen (Atlético Madrid), Kika van Es (FC Twente), Stefanie van der Gragt (Ajax), Dominique Janssen (VfL Wolfsburg), Aniek Nouwen (PSV), Lynn Wilms (FC Twente)

Middenvelders: Jill Baijings (SGS Essen), Daniëlle van de Donk (Arsena), Sisca Folkertsma (FC Twente), Jackie Groenen (Manchester United), Inessa Kaagman (Brighton & Hove Albion, Eng), Victoria Pelova (Ajax), Sherida Spitse (Ajax)

Aanvallers: Lineth Beerensteyn (Bayern München), Renate Jansen (FC Twente), Lieke Martens (FC Barcelona), Vivianne Miedema (Arsenal), Jill Roord (Arsenal), Shanice van de Sanden (VfL Wolfsburg), Katja Snoeijs (FC Girondins de Bordeaux)