Robin Pröpper lijkt na vijf jaar te vertrekken bij Heracles Almelo. De 27-jarige aanvoerder hoopt op een nieuwe club en verlengt zijn aflopende verbintenis bij de Eredivisie-club voorlopig niet. Willem II neemt pas na dit seizoen een besluit over zijn captain, Jordens Peters.

"We hebben Robin in februari een nieuw contractvoorstel gedaan. Robin heeft echter aangegeven zich in eerste instantie te willen oriënteren op andere kansen", zegt technisch directeur Tim Gilissen woensdag op de site van Heracles.

Pröpper kwam in 2016 transfervrij over van De Graafschap. De verdediger staat op 98 wedstrijden voor Heracles. Hij miste dit seizoen slechts drie duels bij de huidige nummer negen van de Eredivisie.

Heracles moet net als alle andere clubs voor 1 april formeel laten weten welke aflopende contracten worden opgezegd. Verdediger Jeff Hardeveld en reservekeeper Daniel Mesenhöler zullen in ieder geval vertrekken bij de Almeloërs.

Het contract van Mats Knoester is met een jaar verlengd, terwijl Heracles met Tim Breukers, Lucas Schoofs, Koen Bucker, Mohamed Amissi en Navajo Bakboord in gesprek blijft over een mogelijk langer verblijf.

Willem II neemt mogelijk afscheid van Jordens Peters. Foto: Pro Shots

Willem II zegt contract van Peters formeel op

Willem II heeft de verbintenis van Peters formeel opgezegd. "Samen met Jordens wordt het besluit over zijn toekomst bij de club na afloop van het huidige seizoen genomen", aldus technisch directeur Joris Mathijsen op de site van de Tilburgers.

De 33-jarige Peters speelt sinds 2012 voor Willem II en staat op 247 wedstrijden voor de Brabantse club. De verdediger is de laatste weken niet meer verzekerd van een basisplaats in het elftal van trainer Zeljko Petrovic.

Ook het aflopende contact van Freek Heerkens is opgezegd. De 31-jarige verdediger, die aan zijn achtste seizoen bij Willem II bezig is, lijkt wel te kunnen rekenen op een langer verblijf. "Met Freek hebben we de intentie door te gaan en volgen we gesprekken over een nieuw contract", zegt Mathijsen.

Verdediger Victor van den Bogert (21) en NEC-huurling Ole Romeny (20) komen na de zomer niet terug bij Willem II.

