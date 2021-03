Félix Sánchez Bas, de bondscoach van het nationale elftal van Qatar, wilde dinsdag na de oefeninterland tegen Ierland (1-1) niks zeggen over de protesten van onder meer het Nederlands elftal tegen mensenrechtenschendingen in het gastland van het WK van 2022.

Protesten tegen Qatar in het kort Spelers van Nederland, Denemarken, Noorwegen en Duitsland hebben deze interlandperiode met bedrukte shirts een statement gemaakt tegen de misstanden in Qatar.

De Britse krant The Guardian becijferde dat er tussen 2010 en 2020 ruim 6.750 arbeiders uit India, Nepal, Bangladesh, Pakistan en Sri Lanka om het leven kwamen in Qatar.

Er is vanuit Qatar nog geen (officiële) reactie gekomen op de protesten.

Sánchez Bas kreeg op zijn digitale persconferentie de vraag waarom zijn spelers voor het duel in Hongarije niet knielden, zoals de Ieren wel deden als gebaar tegen racisme. Ierse journalisten wilden ook weten wat de Spanjaard vindt van de statements van de Nederlandse, Duitse, Noorse en Deense internationals.

Voor Sánchez Bas kon antwoorden, greep de perschef van Qatar in. "Laat mij deze vragen beantwoorden", zei de woordvoerder. "Allereerst was er een overeenkomst tussen ons en de Ierse bond. En wat betreft de protesten tegen mensenrechtenschendingen: die respecteren we en de Internationale Arbeidsorganisatie is zich ervan bewust dat we vooruitgang boeken in ons land."

Sánchez Bas werd vervolgens gevraagd om alsnog antwoord te geven. "Ik herhaal wat mijn collega heeft gezegd", zei de Catalaan. "Ik moet jullie ook zeggen dat ik een voetbaltrainer ben en hier ben voor een persconferentie over een wedstrijd. Dus daar zal ik over praten."

Ierse journalisten kregen vervolgens geen kans meer om vragen te stellen bij de persconferentie die via Zoom werd gehouden.

Qatar, de nummer 58 van de FIFA-ranking, is als gastland automatisch geplaatst voor het WK, dat volgend jaar november begint. De ploeg van Sánchez Bas doet op uitnodiging van de UEFA vriendschappelijk mee in de Europese WK-kwalificatiepoule A, met Portugal, Servië, Ierland, Luxemburg en Azerbeidzjan.

