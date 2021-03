Bondscoach Senol Günes van Turkije baalt enorm van het verrassende 3-3-gelijkspel tegen Letland in de WK-kwalificatie. Zijn ploeg gaf een 2-0- en 3-1-voorsprong weg en deed slechte zaken ten opzichte van groepsgenoten Nederland en Noorwegen.

"Dit is heel teleurstellend. We hebben twee punten verspeeld in een wedstrijd die we hadden moeten winnen. Dit is een geweldig succes voor Letland, maar Nederland en Noorwegen zijn natuurlijk de grote winnaars", aldus Günes.

Na drie wedstrijden in groep G gaat Turkije nog wel aan de leiding met zeven punten, gevolgd door Oranje, Noorwegen en Montenegro, die allemaal zes punten hebben. Volgens Günes had zijn ploeg het aan zichzelf te wijten dat er punten werden verspeeld tegen Letland.

"Iedereen deed zijn best, maar we hadden te veel balverlies. We hadden geen antwoord op de hoge ballen en standaardsituaties van de Letten. We haalden niet het hoge tempo dat we in de eerste twee WK-kwalificatiewedstrijden wél haalden", concludeerde hij.

"Uiteindelijk staan we nog steeds op zeven punten uit drie wedstrijden en dat is natuurlijk niet slecht. We zijn nu even teleurgesteld, maar er zijn nu eenmaal verrassingen in het voetbal. Dat hebben we vandaag weer gezien."

De volgende reeks WK-kwalificatieduels is pas begin september, na het EK. Het Nederlands elftal speelt dan uit tegen Noorwegen en thuis tegen Montenegro en Turkije. De Turken ontvangen Montenegro eveneens en gaan daarna op bezoek bij Gibraltar, voordat ze afreizen naar Amsterdam.

Stand groep G 1. Turkije 3-7 (10-5)

2. Nederland 3-6 (11-4)

3. Montenegro 3-6 (6-3)

4. Noorwegen 3-6 (4-3)

5. Letland 3-1 (4-7)

6. Gibraltar 3-0 (1-14)

