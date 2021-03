Bondscoach Roberto Martínez van België pleit voor grotere selecties op het komende EK. De Spanjaard zou vanwege de volle voetbalkalender graag 26 of zelfs 27 spelers meenemen in plaats van de gebruikelijke 23.

"Dan kun je een extra verdediger, middenvelder, aanvaller en eventueel een doelman toevoegen. Ik heb dat al besproken met andere bondscoaches, zoals die van Engeland en Italië. We hopen dat de UEFA erover nadenkt", zei Martínez dinsdag na de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Belarus, dat met liefst 8-0 werd verslagen.

De bondscoach ziet die uitbreiding van de selecties als een volgende stap om de wedstrijdenlast wat te verlichten en blessures bij overbelaste spelers te voorkomen. Het speelschema is door de coronapandemie drukker dan ooit.

"Het toelaten van vijf wissels was een eerste stap om de kwaliteit van de wedstrijden te garanderen. De volgende stap is om per linie een extra speler toe te laten", aldus de 47-jarige Spanjaard.

België speelt de komende achttien maanden een EK, de Nations League en WK-kwalificatie, somde Martínez op. "Het wordt een heel bijzondere periode. We gaan heel veel spelers nodig hebben."

Het EK duurt van 11 juni tot en met 11 juli en vindt in principe plaats in twaalf verschillende Europese steden, waaronder Amsterdam. Vanwege de coronapandemie kan dat echter nog veranderen.

Bekijk de uitslagen, de standen en het programma in de WK-kwalificatie