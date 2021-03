Feyenoord vaardigt volgend seizoen een ploeg af in de Pure Energie Eredivisie Vrouwen. De club treedt daarmee in de voetsporen van onder meer Ajax en PSV, die al langer aan de competitie meedoen.

"Dit is de logische vervolgstap van vier jaar hard werken. Ik denk dat iedereen het erover eens is dat een topclub als Feyenoord in de Eredivisie Vrouwen thuishoort", zegt technisch directeur Frank Arnesen van Feyenoord woensdag op de site van de club.

"Nu we van de KNVB de kans krijgen om komend seizoen toe te treden, moeten we die als club pakken. Daarbij beginnen we bescheiden en houden we de kosten gelijk aan die van dit seizoen. Zo bouwen we gestaag aan een lichting Feyenoord Vrouwen die uiteindelijk mee moet gaan doen om de prijzen."

De Eredivisie Vrouwen bestaat momenteel uit acht ploegen. Naast Ajax en PSV zijn dat FC Twente, ADO Den Haag, PEC Zwolle, sc Heerenveen, VV Alkmaar en Excelsior. In de laatste jaren ging het kampioenschap steeds naar Ajax of Twente.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor een video waarin Feyenoord het nieuws over de vrouwenploeg bekendmaakt.

'Iedereen moet zich met Feyenoord kunnen identificeren'

Voormalig Oranje-international Manon Melis, die tegenwoordig coördinator vrouwenvoetbal is bij Feyenoord, is erg blij met de stap die de club zet. "In 2019 wilden we binnen twee jaar naar de Eredivisie Vrouwen, dus het is mooi dat we die belofte waar hebben kunnen maken", zegt ze.

"Jongens kunnen al sinds jaar en dag dromen van een optreden in Feyenoord 1 en vanaf volgend seizoen is diezelfde droom reëel voor duizenden meiden. Dat is ook wat Feyenoord moet zijn: een club waar iedereen, man én vrouw, zich mee kan identificeren."

Feyenoord was sinds 2017 al met twee jeugdteams actief in het vrouwenvoetbal en heeft sinds 2019 ook een beloftenelftal. De nieuwe vrouwenploeg van Feyenoord zal de thuiswedstrijden gaan spelen op sportcomplex Varkenoord, dat vlak naast De Kuip ligt.