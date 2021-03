Frank de Boer heeft de selectie van het Nederlands elftal voor het EK van komende zomer voor zo'n 90 procent in zijn hoofd zitten. Dat vertelde de bondscoach dinsdag na de ruime zege van Oranje op Gibraltar (0-7) in de WK-kwalificatie, de laatste interland in de aanloop naar het EK, dat over 2,5 maand begint.

"Ik werkte al min of meer met een vaste kern", zei De Boer. "Ryan Gravenberch was er nu voor de tweede keer bij en heeft het gewoon hartstikke goed gedaan. Jeremiah St. Juste heeft de afgelopen drie duels geen speeltijd gekregen, maar hij heeft zich zeker laten gelden op de trainingen. Ik heb tegen hem gezegd dat hij er zomaar bij kan zijn op het EK."

De Boer sluit niet uit dat hij over een kleine twee maanden nog spelers oproept die er nu niet bij waren. Stefan de Vrij (coronavirus) en Nathan Aké (geblesseerd) gaan normaal gesproken mee naar het EK.

"En Wout Weghorst is nog steeds een kandidaat voor me", zei de bondscoach. "Dat heb ik hem laatst ook verteld. Ook Cody Gakpo blijven we nadrukkelijk volgen. Hij is geblesseerd geweest, maar hij is nu op de weg terug. Ik heb hem net ook met Jong Oranje tegen Jong Hongarije zien spelen. Hij is een interessante speler", zei hij over de aanvaller van PSV.

'Er kan nog veel gebeuren'

De Boer nam de namen van Teun Koopmeiners en Jurriën Timber niet in zijn mond. De middenvelder van AZ was teleurgesteld dat hij niet was opgeroepen voor de duels met Turkije, Letland en Gibraltar. Timber ontwikkelt zich snel bij Ajax, maar moest zich ziek afmelden voor Jong Oranje.

"Ik heb bij het samenstellen van deze selectie niet echt rekening gehouden met Jong Oranje", aldus De Boer. "Misschien had ik een speler van Jong Oranje opgeroepen als die ploeg niet in Hongarije op het EK had moeten spelen."

De Boer zei eerder al dat hij niet echt rekent op Virgil van Dijk, die herstellende is van een zware knieblessure. "Ik wacht dat rustig af. We moeten kijken hoe hij er in mei voor staat. Ook is het belangrijk hoe Virgil er zelf in staat. Daarnaast kan in de komende weken nog veel gebeuren. Een ongeluk zit in een klein hoekje."

Het EK begint voor Oranje op 13 juni met een wedstrijd tegen Oekraïne. Oostenrijk (17 juni) en Noord-Macedonië (21 juni) zijn de andere tegenstanders in de groepsfase.

