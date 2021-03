Cody Gakpo hoopt dat zijn goede spel bij Jong Oranje op het EK onder 21 tot een plek in de EK-selectie van het Nederlands elftal leidt. De PSV-aanvaller had een belangrijke rol in het bereiken van de kwartfinales met de beloftenploeg.

Gakpo was dinsdag de grote uitblinker in de laatste groepswedstrijd tegen Hongarije. Hij was goed voor twee doelpunten en een assist en versierde een strafschop. Mede daardoor won Jong Oranje met 6-1 en plaatste het zich als groepswinnaar voor de laatste acht.

"Het was een lekkere wedstrijd, ook van mijn kant. We hebben als team heel goed gespeeld. Dat maakt het voor mij ook makkelijker om goed te spelen. Ik ben vooral blij dat we doorgaan naar de kwartfinales. Dat was het doel van deze week", zei Gakpo op een digitale persconferentie.

Na zijn sterke optreden is het de vraag of Gakpo er eind mei, als de kwartfinales op het programma staan, weer bij is. Bondscoach Frank de Boer van het Nederlands elftal heeft aangegeven groot fan van hem te zijn en zou hem dus zomaar kunnen oproepen voor het grote EK, dat begin juni van start gaat.

"Dat is niet aan mij om te beslissen, maar natuurlijk is dat een doel dat iedere speler heeft", bleef Gakpo diplomatiek. Bondscoach Erwin van de Looi van Jong Oranje hoorde de woorden van zijn pupil even verderop aan. "De trainer zit al te hoesten, dus ik denk dat ik hier niet op mag antwoorden", vervolgde Gakpo grappend.

"Je doet het uiteindelijk allemaal voor het grote Oranje. Maar op dit moment speel ik bij Jong Oranje en moet ik me hier laten zien. Als ik terug bij PSV ben, moet ik me daar ook laten zien. Dan is het aan de bondscoach hoe en wat. We zien wel wat er gaat gebeuren. Ik wacht het allemaal rustig af."

Erwin van de Looi en Cody Gakpo geven elkaar een knuffel nadat laatstgenoemde is gewisseld tijdens de wedstrijd tegen Hongarije. Erwin van de Looi en Cody Gakpo geven elkaar een knuffel nadat laatstgenoemde is gewisseld tijdens de wedstrijd tegen Hongarije. Foto: Pro Shots

'Cody heeft geweldige ontwikkeling doorgemaakt'

Van de Looi was vol lof over Gakpo, die pas net is hersteld van een zware enkelblessure. Hij deed dit kalenderjaar bij PSV slechts twee helften mee en maakte tegen Hongarije voor het eerst de negentig minuten vol.

"Cody speelde heel erg goed. Hij heeft de afgelopen jaren een geweldige ontwikkelingen doorgemaakt. Hij heeft speciale kwaliteiten. Een schijnbeweging met het bovenlichaam en dan glijdt-ie er weer langs met zijn grote voeten. Dat is geweldig om te zien", aldus Van de Looi.

"Ik was blij dat hij er na zijn blessure net op tijd bij was. Ik heb ook uitgebreid met de trainer van PSV besproken hoe we het zouden doen. Roger Schmidt legde nul beperkingen op. We lieten hem in de eerste wedstrijd bewust buiten de basis om hem het tweede en derde duel sowieso te kunnen gebruiken."

Het zou Van de Looi niet verbazen als De Boer Gakpo meeneemt naar het EK. "Wat betreft Cody zou dat zeker kunnen, maar er zijn meer gegadigden. Het is niet alleen dat je als tegenstander alleen hem in de gaten moet houden, er zijn er nog wel een paar. Daar profiteert hij maximaal van."

Het EK onder 21 is opgesplitst in twee delen en wordt afgemaakt van 31 mei tot en met 6 juni. Het is nog niet bekend welk land Jong Oranje in de kwartfinales treft. Het 'grote' EK duurt van 11 juni tot en met 11 juli.