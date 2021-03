Frank de Boer is vooral blij dat de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar achter de rug is. De bondscoach irriteerde zich tijdens het gewonnen duel met de dwergstaat (0-7) vooral aan de manier waarop de thuisploeg het spel van het Nederlands elftal probeerde te ontregelen.

"Ik ben heel tevreden over die zeven goals. Maar het is bijna antivoetbal van Gibraltar", zuchtte De Boer in de microfoon van de NOS. "Elke keer als er bijna iemand wordt aangeraakt, ging die hele bank tekeer. Ik was er niet verrast door, maar ik werd er wel een beetje moe van. Een keeper die steeds bijna een minuut doet over een doeltrap... Ik ben blij dat deze achter de rug is."

De Boer zag dat de irritaties zich al vroeg opstapelden bij Oranje, dat pas vlak voor rust via Steven Berghuis de score opende in Gibraltar. "De eerste twintig minuten waren vrij stroef. Daarna regen we de kansen wel aan elkaar, maar de keeper hield de bal er zelfs met zijn wang uit. Dan word je gefrustreerder en gefrustreerder, dat hadden de jongens ook wel. Je weet dat we gaan winnen, maar bij een 0-2 waren we natuurlijk niet tevreden geweest."

Volgens de bondscoach brak het verzet van Gibraltar mede door zijn tactische omzetting in de rust. De Boer bracht middenvelder Ryan Gravenberch voor rechtsachter Denzel Dumfries en stapte over naar een systeem met drie verdedigers en vijf middenvelders.

Ryan Gravenberch viel sterk in volgens bondscoach Frank de Boer. Foto: Pro Shots

'Moeten alle wedstrijden winnen'

"Daardoor kon Steven Berghuis goed aan de zijlijn staan en Ryan goede steekballen geven. Denzel moet komen en gaan, daar was dit keer te weinig ruimte voor. Ik had deze omzetting al voor de wedstrijd in mijn hoofd, maar tegen Letland ging de combinatie tussen Denzel en Steven goed. Ik heb daar geen spijt van, tegen deze tegenstander was het best wel lastig."

De Boer wilde niet te veel uitweiden over het puntenverlies van Turkije tegen Letland, waardoor de achterstand van Oranje op de Turken in de WK-kwalificatiepoule is geslonken naar één punt. Nederland heeft bovendien een beter doelsaldo. "We moeten er gewoon voor zorgen dat we alle poulewedstrijden winnen, ook al zal dat niet heel makkelijk gaan."

Het Nederlands elftal komt voorlopig niet meer bijeen. Pas in de mei verzamelen de internationals zich weer voor de voorbereiding op het EK, dat in juni en juli op het programma staat. De WK-kwalificatiereeks wordt in september weer hervat met onder andere Noorwegen-Nederland.