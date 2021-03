Marokko heeft dinsdagavond de kwalificatiereeks voor de Afrika Cup van volgend jaar afgesloten met een zwaarbevochten overwinning op Burundi. Met Hakim Ziyech als invaller wonnen de 'Leeuwen van de Atlas' met 1-0.

Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam op naam van Munir El Haddadi. De aanvaller van Sevilla was op slag van rust het eindstation van een snelle uitbraak en vond de verre hoek.

Ziyech begon opvallend genoeg op de bank bij Marokko. De aanvaller van Chelsea kwam pas een kleine tien minuten voor tijd binnen de lijnen. Vrijdag speelde hij nog bijna een hele wedstrijd tegen Mauritanië (0-0).

Het duel in Marrakesh was voor Marokko om des keizers baard, omdat de ploeg van bondscoach Vahid Halilhodzic zich al had geplaatst voor de Afrika Cup, die volgend jaar wordt gehouden in Kameroen. Marokko is in een poule met Mauritanië, Burundi en de Centraal-Afrikaanse Republiek groepswinnaar met veertien punten uit zes duels.

De Marokkanen zijn ondanks de traditioneel hooggespannen verwachtingen nog niet heel succesvol geweest op de Afrika Cup. De laatste titel dateert van 1976. Bij de vorige editie, in 2019, strandde Marokko in de kwartfinales.