Georginio Wijnaldum was niet helemaal tevreden met de 0-7-zege van het Nederlands elftal bij Gibraltar in de WK-kwalificatie. De aanvoerder vond dat Oranje een grotere uitslag neer had moeten zetten.

"Ik denk dat iedereen 0-7 van tevoren goed had gevonden, maar ik ben nu toch een beetje teleurgesteld. We hebben een aantal hele grote kansen gemist, dus de uitslag had groter kunnen en moeten uitvallen", zei Wijnaldum tegen de NOS.

"We wilden zoveel mogelijk goals maken. We hebben de goals ook niet echt gevierd omdat we weten dat het doelsaldo ons nog kan helpen. Het is jammer dat het wat minder ging in de eerste helft, maar 0-7 is al met al niet verkeerd."

Nederland had de 0-7 te danken aan een sterke tweede helft. De ploeg van bondscoach Frank de Boer scoorde voor rust slechts één keer.

"Het was een heel frustrerende avond in het begin. Het was hetzelfde verhaal als zaterdag tegen Letland (2-0-zege, red.). We kregen genoeg kansen, maar scoorden te weinig", aldus Wijnaldum, die zelf verantwoordelijk was voor de 0-4.

"In de rust ben je dan wel een beetje boos. Maar je probeert ook te zeggen dat we zelfvertrouwen moeten houden en zo door moeten gaan. Alleen net iets meer de goal willen maken. Dat hebben we in de tweede helft stukken beter gedaan."

'Lekker dat Turkije gelijk heeft gespeeld'

Nederland deed goede zaken, want concurrent Turkije verspeelde in eigen huis tegen Letland (3-3) voor het eerst in deze kwalificatiereeks punten. Oranje heeft daardoor na drie speelrondes nog maar een punt achterstand op de Turken.

"Het is lekker dat Turkije gelijk heeft gespeeld, maar als wij straks ook een keer niet winnen, dan is alles voor niks geweest. We moeten naar onszelf kijken. We moeten alle wedstrijden winnen en dan kwalificeren we ons", besloot Wijnaldum.