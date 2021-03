Het Nederlands elftal heeft dinsdagavond goede zaken gedaan in de kwalificatie voor het WK van 2022. De ploeg van bondscoach Frank de Boer won dankzij een sterke tweede helft met 0-7 van dwergstaat Gibraltar en zag concurrent Turkije punten morsen tegen Letland.

Bij rust stond het slechts 0-1 in het iconische Victoria Stadium, door een doelpunt van Steven Berghuis, maar in de tweede helft ging het een stuk soepeler. Luuk de Jong, Memphis Depay, Georginio Wijnaldum en Donyell Malen kwamen tussen de 55e en 65e minuut tot scoren.

Invaller Donny van de Beek maakte er vijf minuten voor tijd 0-6 van en Memphis zorgde in de 88e minuut voor de zevende Nederlandse treffer. De recordoverwinning van Nederland - 11-0 tegen San Marino in 2011 - kwam echter niet meer in het vizier.

Het was zaak voor Oranje om veel te scoren tegen het onmachtige Gibraltar, want bij een eventuele gelijke stand in de WK-kwalificatiepoule geeft het doelsaldo de doorslag. Afgelopen zaterdag tegen Letland (2-0-winst) liet Nederland wat dat betreft een kans liggen.

Oranje sloot de interlandperiode zelf goed af en zag het tot dusver sterke Turkije - vorige week in Istanboel nog met 4-2 te sterk voor Nederland - verrassend punten verliezen tegen Letland (3-3). Noorwegen won bij Montenegro (0-1) en staat net als Oranje en Montenegro op zes punten, één minder dan koploper Turkije.

Het Nederlands elftal incasseerde in de probleemloze tweede helft nog wel een domper: Daley Blind raakte in de 54e minuut ogenschijnlijk zwaar geblesseerd aan zijn knie en werd op een brancard van het veld gedragen.

Stand WK-kwalificatiepoule Oranje 1. Turkije 3-7 (+5)

2. Nederland 3-6 (+7)

3. Montenegro 3-6 (+3)

4. Noorwegen 3-6 (+1)

5. Letland 3-1 (-3)

6. Gibraltar 3-0 (-13)

Oranje komt moeizaam op stoom tegen Gibraltar

Met dezelfde elf spelers als tegen Letland kwam Oranje behoorlijk moeizaam uit de startblokken tegen het compact spelende Gibraltar, dat alle dertig voorgaande WK- en EK-kwalificatieduels verloor. Het eerste serieuze schot kwam na veertien minuten van uitgerekend linksback Owen Wijndal, maar zijn poging ging over en naast.

Niet veel later was de 0-1 toch bijna een feit. Een indraaiend schot van Berghuis werd gekeerd en in de rebound werkte Memphis de bal op het hoofd van doelman Dayle Coleing. In de minuten die volgden, werden een aantal schoten geblokt en kreeg een vrijstaande Denzel Dumfries het voor elkaar om van dichtbij naast te koppen.

Ook Wijnaldum wist de goede fase van Oranje niet te bekronen met een doelpunt, want zijn strakke schot in de linkerhoek werd ternauwernood weggetikt door uitblinker Coleing. Oranje bleef maar kansen missen en miste de finesse en verrassing voorin om Gibraltar pijn te doen.

Nadat ook Klaassen in de veertigste minuut met een laag schot op Coleing stuitte, voorkwam Berghuis dat Oranje met een pijnlijke 0-0-stand zou gaan rusten. De Feyenoord-aanvaller kreeg de bal met wat fortuin voor zijn voeten en krulde fraai raak in de linkerhoek. De eerste helft eindigde in stijl met een carambole waar geen treffer uit voortkwam.

De spelers van Oranje vierden de doelpunten niet uitgebreid. De spelers van Oranje vierden de doelpunten niet uitgebreid. Foto: Pro Shots

Oranje werkt na rust wel aan doelsaldo, maar ziet Blind uitvallen

De Boer greep halverwege in door Ryan Gravenberch te brengen voor Dumfries, waarna de bondscoach in de 54e minuut noodgedwongen nog een wissel doorvoerde. Bij een zeldzame aanval van de thuisploeg werd de doorgebroken Tjay De Barr afgestopt door Blind, maar de verdediger bleef haken in het kunstgras en raakte op het oog zwaar geblesseerd aan zijn knie.

Met Malen als vervanger van Blind ging De Boer nog aanvallender spelen en dat resulteerde in vier treffers in een tijdsbestek van tien minuten. Luuk de Jong kwam met een geplaatst schot voor het derde WK-kwalificatieduel op rij tot scoren en in de 61e minuut belandde een van richting veranderde vrije trap van Memphis met fortuin in de verre hoek: 0-3.

Elke aanval was in die fase opeens raak bij Oranje. Wijnaldum schoot in de rebound onberispelijk raak nadat Coleing zijn kopbal nog had gekeerd en in de 64e minuut schoof Malen binnen op aangeven van Klaassen. Alsof dat nog niet erg genoeg was, zag Gibraltar de ijzersterk keepende Coleing geblesseerd uitvallen.

Met Kyle Goldwin onder de lat bleef Gibraltar desondanks lange tijd een grotere nederlaag bespaard, mede door een fraaie redding op een schot van Malen en een bijna niet te missen kopbal van Wijnaldum die via de grond over ging.

In de absolute slotfase sloeg Oranje toch nog twee keer toe. Eerst werkte Van de Beek in de 85e minuut koeltjes binnen en drie minuten later tekende Memphis voor zijn tweede treffer van de avond, waardoor Nederland na een behoorlijk moeizame eerste helft toch nog aan het doelsaldo werkte.

Daley Blind werd aan het begin van de tweede helft op een brancard van het veld gedragen. Daley Blind werd aan het begin van de tweede helft op een brancard van het veld gedragen. Foto: Pro Shots

