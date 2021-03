Turkije heeft dinsdag in een spektakelstuk duur puntenverlies geleden tegen Letland in de WK-kwalificatiepoule van het Nederlands elftal. De Turken gaven in de slotfase een 3-1-voorsprong weg en zien Oranje daardoor naderen op de ranglijst.

Stand WK-kwalificatiepoule Oranje: 1. Turkije 3-7 (+5)

2. Nederland 3-6 (+7)

3. Montenegro 3-6 (+3)

4. Noorwegen 3-6 (+1)

5. Letland 3-1 (-3)

6. Gibraltar 3-0 (-13)

Turkije stond na ruim een half uur nog op een 2-0-voorsprong dankzij doelpunten van Kenan Karaman en Hakan Çalhanoglu. Vooral de treffer van laatstgenoemde speler was fraai. De middenvelder van AC Milan nam een afgeslagen hoekschop direct op zijn pantoffel en de bal rolde binnen in de verre hoek. Letland maakte niet veel later de aansluitingstreffer via Roberts Savalnieks.

De Turken leken vlak na rust het duel in het Atatürk Olimpiyat Stadyumu te beslissen via aanvoerder Burak Yilmaz, die een strafschop benutte, maar Letland kwam terug tot 3-3. Roberts Uldrikis werkte in de 58e minuut van dichtbij de 3-2 binnen en tien minuten voor tijd bezorgde Davis Ikaunieks Letland een punt met een intikker.

Ondanks de remise tegen Letland is Turkije nog altijd koploper in groep G, maar de ploeg van bondscoach Senol Günes ziet Oranje wel naderen op de ranglijst. De Turken, die eerder wonnen van Nederland (4-2) en Noorwegen (0-3), hebben zeven punten en een positief doelsaldo van +5. Oranje heeft slechts een punt minder, maar door de 0-7-zege op Gibraltar wel een beter doelsaldo.

Alleen de groepswinnaar plaatst zich aan het einde van de kwalificatiereeks voor het veelbesproken WK van 2022 in Qatar. Bij een gelijk puntenaantal is het doelsaldo doorslaggevend. De nummer twee moet via de play-offs een ticket voor het toernooi afdwingen.

Volg het Turkse nieuws Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Turkije

Noorwegen wint van Montenegro

Na de verrassende nederlaag tegen Turkije van afgelopen zaterdag, herstelde Noorwegen zich met een 0-1-zege op Montenegro. Alexander Sørloth was met het enige doelpunt van de wedstrijd de matchwinner bij de Noren.

De voormalige spits van FC Groningen werkte in de 35e minuut van dichtbij een voorzet van Mohamed Elyounoussi binnen. Dat bleek genoeg voor Noorwegen, waarbij AZ-rechtsback Jonas Svensson halverwege de tweede helft werd gewisseld.

Door de zege staan Nederland, Noorwegen en Montenegro na drie duels alle drie op zes punten. De WK-kwalificatiereeks wordt pas in september weer hervat, met onder andere Noorwegen-Nederland en Turkije-Montenegro.