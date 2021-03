Daley Blind heeft dinsdag mogelijk een zware enkelblessure opgelopen tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal in en tegen Gibraltar (0-7). De verdediger verliet met veel pijn per brancard het veld.

Blind leek vlak na rust zijn knie te overstrekken na een duel met spits Tjay De Barr van Gibraltar rond het eigen strafschopgebied. Zijn rechterbeen gleed door op het gladde kunstgrasveld, terwijl zijn linkerbeen bleef staan en dubbelklapte. Na een behandeling van enkele minuten kon Blind wel zelf weer opstaan, maar hij moest uiteindelijk op een brancard naar de kleedkamer worden gebracht.

"Het was gelukkig niet zijn knie, maar hij viel op zijn enkel en daar heeft hij volgens mij nu last van", zei bondscoach Frank de Boer na de wedstrijd tegen de NOS. "Het is nu even wachten wat hij eraan overhoudt. Hij is niet naar het ziekenhuis gegaan."

"Als Daley ernstig geblesseerd is, dan legt dit inderdaad een enorme sluier over deze avond. Maar zo ver is het nog niet, we moeten het even afwachten. Hij had best veel pijn. Laten we hopen dat het meevalt, want hij is een belangrijke speler voor ons en Ajax."

Een eventuele lange afwezigheid zou ook slecht nieuws betekenen voor Blinds club Ajax. De Amsterdammers zijn dicht bij de landstitel, spelen komende maand de finale van het TOTO KNVB Beker-toernooi en komen ook nog in actie in de kwartfinales van de Europa League.

Oranje liep na de wissel van Blind uit van 0-1 naar 0-7 tegen Gibraltar en staat nu tweede in groep G. Turkije heeft één punt meer.