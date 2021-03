Bondscoach Erwin van de Looi is blij dat Jong Oranje zich dinsdag heeft geplaatst voor de kwartfinales van het EK onder 21 in Hongarije en Slovenië. Nederland had in de laatste groepswedstrijd voldoende aan een klinkende 6-1-zege op Hongarije.

"Ons eerste doel is behaald. We gaan door naar de volgende ronde. Hier kwamen we voor. We hebben vandaag laten zien dat we een echt team zijn. Iedereen heeft heel veel werk verricht", zei Van de Looi op een digitale persconferentie.

Jong Oranje was wel afhankelijk van het andere duel in groep A, tussen Duitsland en Roemenië. Als het daar in 2-2 of een gelijkspel met meer doelpunten zou eindigen, dan was Nederland ongeacht het resultaat tegen Hongarije uitgeschakeld. Bij Duitsland-Roemenië werd het echter 0-0, waardoor Jong Oranje zelfs groepswinnaar werd.

"Ik had na de wedstrijd tegen Duitsland, toen ik met hun bondscoach had gesproken, al helemaal niet het gevoel dat zij bezig waren met een salonremise. 2-2 is erg tricky. Ik kan me voorstellen dat zoiets in het hoofd van de spelers gaat spelen als een ploeg 2-0 voor komt en het 2-1 wordt, maar dat is dus niet gebeurd", aldus Van de Looi.

"Na de 2-0 en de 3-0 keken we naar de tussenstand bij Duitsland-Roemenië. We hoorden dat er weinig kansen werden gecreëerd, dus we begonnen onszelf wel een beetje rijk te rekenen. Het is voor de Duitse bondscoach prettig dat het zo is afgelopen, ik hoef hem nu niet te vermoorden", doelde Van de Looi op een uitspraak van zijn goede vriend Stefan Kuntz.

De spelers van Jong Oranje vieren een doelpunt tegen Hongarije. Foto: Pro Shots

'Doe de Denen maar'

Jong Oranje weet nog niet welk land het treft in de kwartfinales, die net als de halve finales en de finale pas over twee maanden (van 31 mei tot en met 6 juni) worden afgewerkt. Nederland neemt het op tegen de nummer twee van groep C. Dat wordt Frankrijk, Denemarken of Rusland.

"Ik heb geen voorkeur. Ik heb heel bewust nul aandacht besteed aan de andere poules, omdat je weet dat dit toernooi is opgesplitst in twee delen. We hebben alle tijd om ons voor te bereiden op de komende tegenstander", vertelde Van de Looi, die zich daarna toch nog iets liet ontlokken.

"Ik heb Denemarken in actie gezien tegen Roemenië en ik vond de Roemenen echt beter. Dus doe de Denen maar, zou je zeggen."

Voor Van de Looi, die dicht bij contractverlenging is, moet het bereiken van de kwartfinales ook als een opluchting voelen. Hij kreeg na de gelijke spelen tegen Roemenië en Duitsland (beide 1-1) flink wat kritiek te verduren.

"De kritiek is nooit een issue geweest bij ons. We waren alleen hoogstens verbaasd door de kritiek op de speelwijze of keuzes die werden gemaakt. We moesten vandaag niet reageren op de kritiek, maar reageren op het feit dat we twee keer onder ons niveau hebben gespeeld. Dat hebben we gedaan."