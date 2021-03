Arjen Robben mag zelf bepalen of hij zijn aflopende contract bij FC Groningen verlengt. Hoewel de 96-voudig international dit seizoen nauwelijks in actie komt, heeft hij volgens technisch directeur Mark-Jan Fledderus wel degelijk waarde gehad voor de club.

"Zijn contract loop af, maar als hij zegt dat hij nog een jaartje door wil, zeggen wij meteen: hartstikke graag", aldus Fledderus.

Robben kwam dit seizoen slechts 44 minuten in actie voor Groningen. Hij raakte in het openingsduel van het seizoen met PSV geblesseerd en viel nog in tijdens een wedstrijd tegen FC Utrecht. Onlangs hervatte de vleugelspits de groepstraining, maar het is nog onbekend wanneer hij zijn rentree kan maken.

"Ook al heeft hij dan weinig speelminuten gemaakt, wij zijn heel blij dat hij er is", zegt Fledderus op de website van Groningen. "Hij werkt keihard, is een voorbeeld voor iedereen en ongekend waardevol voor de club."

Groningen moet net als alle andere clubs voor 1 april formeel laten weten welke aflopende contracten worden opgezegd. "Wij gaan het contract niet opzeggen. Veel hangt natuurlijk af van of Arjen weer fit gaat worden. Dat gaan we de komende tijd eerst bekijken, daarna zien we wel verder", zegt de technisch directeur.

De 37-jarige Robben beëindigde twee jaar geleden al zijn carrière bij Bayern München. Na een sabbatical van een jaar kon hij de lokroep van de club waarbij hij in het betaalde voetbal debuteerde niet weerstaan.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus van FC Groningen. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus van FC Groningen. Foto: Pro Shots

Groningen verlengt contract El Hankouri

Groningen verlengde dinsdag al wel het aflopende contract van Mo El Hankouri. De 23-jarige middenvelder ligt nu tot de zomer van 2022 vast.

Pas in juni hoeft de club te beslissen of de opties tot koop in de huurovereenkomsten van Alessio da Cruz (Parma), Per Kristian Bratveit (Djurgardens) en Miguel Angel Leal (Villarreal) worden gelicht. Groningen zou Ko Itakura (gehuurd van Manchester City) graag langer behouden en wil daar in de zomer over in gesprek.

Derde doelman Jan de Boer en spits Thijs Dallinga krijgen waarschijnlijk geen nieuw contract, liet Fledderus weten. FC Groningen is als nummer zes van de Eredivisie hard op weg naar plaatsing voor de play-offs om Europees voetbal.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie