Servië heeft dinsdag in de kwalificatiereeks voor het WK van 2022 een zege geboekt op Azerbeidzjan. Mede dankzij een assist van Ajacied Dusan Tadic wonnen de bezoekers met 1-2 in Bakoe.

Op aangeven van de 32-jarige Tadic opende Fulham-aanvaller Alekandar Mitrovic na een kwartier de score. Halverwege de tweede helft zorgde Emin Mahmudov uit een strafschop voor de 1-1.

Tien minuten voor tijd nam Mitrovic met een fraai afstandsschot ook het winnende doelpunt voor zijn rekening. De 26-jarige spits had een week geleden met twee goals ook al een groot aandeel in de 3-2-zege van zijn ploeg op Ierland en zaterdag scoorde hij ook tegen Portugal (2-2).

Servië gaat dankzij de zege met zeven punten aan kop in poule A. Portugal kan later op dinsdag nog wel in punten gelijk komen, als het op bezoek bij Luxemburg weet te winnen.

In poule H was Cyprus met 1-0 te sterk voor Slovenië. Ioannis Pittas zorgde in Nicosia vlak voor rust voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

