België heeft dinsdag in de kwalificatie voor het WK van 2022 een klinkende 8-0-zege op Belarus geboekt. In poule A won Portugal mede dankzij een goal van Cristiano Ronaldo met 1-3 van Luxemburg.

De Belgen beleefden een zeer gemakkelijke avond in Leuven, waar de thuisploeg halverwege door treffers van Michy Batshuayi, Hans Vanaken, Leandro Tossard en Jeremy Doku al op een 4-0-voorsprong stond. Na de pauze bepaalden Dennis Praet, Christian Benteke, Trossard en Vanaken de eindstand.

De andere wedstrijd in groep E, Wales-Tsjechië (1-0), werd ontsierd door rode kaarten. Patrik Schick werd vier minuten na rust van het veld gestuurd en Connor Roberts moest een kwartier voor tijd het veld ruimen. Daniel James noteerde vijf minuten later het enige doelpunt van de wedstrijd.

België gaat dankzij de monsterzege op Belarus aan kop in poule E. De ploeg van bondscoach Roberto Martínez heeft zeven punten, drie meer dan nummer twee Tsjechië. Wales en Belarus volgen met drie punten.

Cristiano Ronaldo was dinsdag met een treffer belangrijk voor Portugal. Cristiano Ronaldo was dinsdag met een treffer belangrijk voor Portugal. Foto: ANP

Ronaldo helpt Portugal langs Luxemburg

In groep A was Portugal te sterk voor Luxemburg. De regerend Europees kampioen kwam in de eerste helft nog op achterstand door een goal van Gerson Rodrigues, die in 2017/2018 bij Telstar speelde.

De 36-jarige Ronaldo zorgde zes minuten na rust voor de 1-2. Diogo Jota had vlak voor rust gelijkgemaakt en João Palhinha nam tien minuten voor tijd de 1-3 voor zijn rekening. Luxemburg eindigde het duel met tien man door een rode kaart voor Maxime Chanot.

Eerder op dinsdag boekte Servië in dezelfde groep een moeizame 1-2-overwinning bij Azerbeidzjan. Aleksandar Mitrovic scoorde twee keer en werd bij zijn eerste goal in stelling gebracht door Ajacied Dusan Tadic, die een assist leverde.

Portugal gaat dankzij de overwinning in Luxemburg op basis van het doelsaldo aan kop in groep A. Servië heeft op plaats twee ook zeven punten en Luxemburg volgt met drie punten op de derde plaats. Ierland en Azerbeidzjan zijn nog puntloos.

Kroatië won mede dankzij een goal van Luka Modric met 3-0 van Malta. Kroatië won mede dankzij een goal van Luka Modric met 3-0 van Malta. Foto: ANP

Kroatië scoort pas na een uur tegen Malta

In groep H had Kroatië het lang lastig met het nietige Malta. Pas na een uur spelen liepen de Kroaten door goals van Ivan Perisic, Luka Modric en Josip Brekalo uit naar 0-3.

De Kroaten kwamen dankzij de zege in punten gelijk met Rusland, dat na twee overwinningen op rij onderuitging bij Slowakije: 2-1. Milan Skriniar opende vlak voor rust de score en de bezoekers maakten halverwege de tweede helft via Mário Fernandes gelijk. Róbert Mak bepaalde in de 74e minuut de eindstand.

Cyprus was eerder op de dag in dezelfde poule met 1-0 te sterk voor Slovenië. Ioannis Pittas zorgde in Nicosia drie minuten voor rust voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

