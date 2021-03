Jong Oranje heeft zich dinsdag geplaatst voor de kwartfinales van het EK onder 21 in Hongarije en Slovenië. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi had in de laatste groepswedstrijd voldoende aan een klinkende 6-1-zege op Hongarije.

Jong Oranje kwam in de 42e minuut op voorsprong door een doelpunt van Dani de Wit. De middenvelder stond zaterdag tegen Duitsland (1-1) in de spits en dat leidde tot flink wat kritiek op Van de Looi. De Wit fungeerde tegen Hongarije weer 'gewoon' als middenvelder.

Nederland liep na rust uit naar 4-1 dankzij een strafschop van Myron Boadu, die tegen Duitsland werd gepasseerd ten faveure van De Wit, en treffers van uitblinker Cody Gakpo (twee keer), Sven Botman en Brian Brobbey. Hongarije redde bij een stand van 3-0 de eer via een penalty van Bendegúz Bolla.

Als het bij het andere duel in groep A tussen Duitsland en Roemenië in 2-2 of een gelijkspel met meer goals was geëindigd, dan was Jong Oranje ongeacht het resultaat tegen Hongarije uitgeschakeld. Bij Duitsland-Roemenië werd het echter 0-0. De Duitsers misten nog wel een strafschop.

Jong Oranje gaat daardoor als groepswinnaar naar de kwartfinales, samen met Duitsland. Roemenië en Hongarije zijn uitgeschakeld. De kwartfinales worden net als de halve finales en de finale pas over twee maanden (van 31 mei tot en met 6 juni) afgewerkt. De tegenstander van Nederland is nog niet bekend.

Dani de Wit schreeuwt het uit na zijn openingstreffer. Dani de Wit schreeuwt het uit na zijn openingstreffer. Foto: Pro Shots

Jong Oranje ontsnapt aan vroege achterstand

Zonder de geblesseerde Noa Lang en de geschorste Teun Koopmeiners begon Jong Oranje stroef aan de wedstrijd tegen Hongarije. Nederland ontsnapte zelfs aan een vroege achterstand. Perr Schuurs voorkwam met een mooie tackle dat Alen Skribek de bal langs doelman Kjell Scherpen kon schieten.

Jong Oranje leek dat moment nodig te hebben, want daarna ging het een stuk beter voetballen. Dat leverde ook kansen op, maar Ferdi Kadioglu, De Wit, Gakpo (allen met een kopbal) en Justin Kluivert (op de paal via de vingertoppen van keeper Balazs Bese) hadden het vizier niet op scherp.

Vlak voor rust was het echter alsnog raak voor Nederland. De Wit kreeg na een prachtige combinatie tussen Mitchell Bakker, Boadu en Gakpo een vrije doortocht en faalde oog in oog met Bese niet. Het was voor De Wit alweer zijn elfde treffer in vijftien interlands voor Jong Oranje.

Cody Gakpo legt aan voor zijn eerste doelpunt van de avond. Cody Gakpo legt aan voor zijn eerste doelpunt van de avond. Foto: Pro Shots

Van de Looi grijpt halverwege hard in

Ondanks de voorsprong greep Van de Looi halverwege hard in. Hij bracht Deyovaisio Zeefuik, Tyrell Malacia en Brobbey voor Jordan Teze, Bakker en Kluivert. Dat sorteerde wel meteen effect. Boadu mocht na een overtreding op Gakpo aanleggen vanaf 11 meter en schoot de bal hard door het midden en raak.

Jong Oranje drukte daarna door en tien minuten na de 2-0 werd het 3-0. Nadat Brobbey (schot van dichtbij over) had verzuimd om die voor zijn rekening te nemen, deed Gakpo dat even later wel door op aangeven van Boadu doeltreffend uit te halen van een meter of 20.

Hongarije had vrijwel niets meer in te brengen, maar verkleinde de achterstand halverwege de tweede helft wel tot 3-1. Ook Bolla mocht het na een ongelukkige handsbal van Botman vanaf 11 meter proberen en hij schoot de bal hard in de bovenhoek achter de kansloze Scherpen.

Jong Oranje voltooide in de laatste twintig minuten de zesklapper. Gakpo tikte beheerst een voorzet van Zeefuik binnen, Botman kopte raak uit een corner van Abdou Harroui en Brobbey schoof de bal in de verre hoek na een pass van De Wit. Voor Botman en Gakpo betekende dat hun eerste goal voor Jong Oranje.