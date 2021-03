Het Nederlands elftal treedt dinsdagavond in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar met dezelfde basiself aan als afgelopen zaterdag tegen Letland. Dat betekent dat Luuk de Jong opnieuw in de spits staat.

De dertigjarige De Jong wordt in Gibraltar geflankeerd door Memphis Depay en Steven Berghuis, die zaterdag de openingstreffer maakte in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland (2-0). Daarin nam de spits van Sevilla de 2-0 voor zijn rekening.

Het middenveld bestaat opnieuw uit aanvoerder Georginio Wijnaldum, Davy Klaassen en Frenkie de Jong. Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Daley Blind en Owen Wijndal vormen de defensie. Tim Krul vervangt wederom de geblesseerde Jasper Cillessen onder de lat.

Er is het Nederlands elftal veel aan gelegen om aan het doelsaldo te werken tegen Gibraltar, de nummer 195 van de wereldranglijst. Koplopers Turkije en Montenegro hebben niet alleen drie punten meer dan Oranje in groep G, maar ook een beter doelsaldo, dat beslissend is bij een gelijk puntenaantal. Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het WK van 2022 in Qatar.

De interland tegen Gibraltar is voor Oranje het laatste duel van deze interlandperiode. Pas in mei komt de ploeg van bondscoach Frank de Boer weer bij elkaar, voor de voorbereiding op het EK van komende zomer.

De WK-kwalificatiereeks wordt pas weer in september vervolgd met duels met Noorwegen, Montenegro en Turkije. Het laatstgenoemde land bezorgde Oranje woensdag een dramatische start van de WK-campagne: het werd 4-2 in Istanboel.

Stand in WK-kwalificatiegroep van Oranje 1. Turkije 2-6 (+5)

2. Montenegro 2-6 (+4)

3. Nederland 2-3 (0)

4. Noorwegen 2-3 (0)

5. Letland 2-0 (-3)

6. Gibraltar 2-0 (-6)

Turkije speelt tegen Letland

Turkije komt dinsdagavond ook in actie en neemt het op tegen Letland. Medekoploper Montenegro ontvangt in Podgorica Noorwegen, dat afgelopen zaterdag nog verrassend hard onderuitging Turkije (0-3).

Gibraltar-Nederland begint dinsdag om 20.45 uur en staat onder leiding van de Portugese scheidsrechter João Pinheiro. In het Victoria Stadium zijn zeshonderd toeschouwers welkom. De interland is een proefevenement in het land, waar vrijwel alle 32.000 inwoners zijn gevaccineerd tegen COVID-19.

Opstelling Gibraltar: Coleing; Mouelhi, R. Chipolina, Ronan, L. Walker; Annesley, Jolley, Sergeant; De Barr, L. Casciaro, Wiseman.

Opstelling Nederland: Krul; Dumfries, De Ligt, Blind, Wijndal; Wijnaldum, Klaassen, F. de Jong; Berghuis, L. de Jong, Memphis.