De wedstrijd tussen Ivoorkust en Ethiopië in de kwalificatie voor de Afrika Cup is dinsdag vlak voor tijd gestaakt. Scheidsrechter Charles Bulu was op het veld onwel geworden.

Bulu ging rond de tachtigste minuut naar de grond. Spelers riepen in paniek om medische assistentie, waarna de arbiter uit Ghana per brancard van het veld werd gedragen. Al snel kwam de 34-jarige Bulu weer bij kennis.

Het stond op dat moment 3-1 voor Ivoorkust, waarbij PSV-middenvelder Ibrahim Sangaré een basisplaats had. De vierde official werd aangewezen om Bulu te vervangen, maar die was door het gebeuren te aangeslagen om de wedstrijd te hervatten.

Omdat zowel Ivoorkust als Ethiopië al zeker was van deelname aan de Afrika Cup in Kameroen, werd de wedstrijd niet meer uitgespeeld. Vermoedelijk gaat de 3-1-tussenstand als eindstand de boeken in.