De aanvoerdersband die Cristiano Ronaldo zaterdagavond in de slotseconden van de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Servië (2-2) boos van zijn arm trok, is dinsdag aangeboden op een veiling voor het goede doel.

Volgens persbureau AP werd de aanvoerdersband in Belgrado van de grond geraapt door een stadionmedewerker. Die gaf het stukje stof vervolgens aan een liefdadigheidsgroep die geld wil ophalen voor de operatie van een Servische jongen van slechts zes maanden oud die aan een ernstige spierziekte lijdt.

De woede-uitbarsting van de 36-jarige Ronaldo was het gevolg van een controversieel moment in de slotseconden van de wedstrijd. De Portugese sterspeler leek in de laatste seconden het winnende doelpunt te maken, maar de arbitrage onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie oordeelde dat de bal niet in zijn geheel over de lijn was.

Een ziedende Ronaldo trok na een fel protest de aanvoerdersband van zijn arm en gooide die op de grond toen hij richting de kleedkamers beende. De aanvaller van Juventus moest zijn woede-uitbarsting bekopen met een gele kaart, maar zijn reactie lijkt nu toch nog tot iets goeds te leiden.

Volgens de liefdadigheidsgroep staat de donkerblauwe aanvoerdersband van Ronaldo de komende drie dagen op een online veiling en kunnen mensen bieden om hem in hun bezit te krijgen.

Ronaldo riskeert mogelijk een straf van de FIFA vanwege zijn gedrag, maar bondscoach Fernando Santos wil hoe dan ook dat zijn sterspeler aanblijft als aanvoerder. Portugal speelt dinsdagavond in de kwalificatie voor het WK van 2022 een uitwedstrijd tegen Luxemburg.

Cristiano Ronaldo sprong uit zijn vel toen hij merkte dat zijn doelpunt niet werd goedgekeurd. Foto: ANP

