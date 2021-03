Robert Lewandowski moet zijn jacht op het doelpuntenrecord van Gerd Müller in de Bundesliga voorlopig staken. De Poolse spits van Bayern München staat minstens een maand buitenspel door een kniesblessure.

De 32-jarige Lewandowski liep de kwetsuur afgelopen zondag op tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd van Polen tegen Andorra. De spits moest in de 63e minuut naar de kant nadat hij daarvoor twee keer had gescoord tegen de ministaat.

Door de blessure heeft Lewandowski mogelijk nog maar drie wedstrijden om het doelpuntenrecord van Müller te evenaren. De Wereldvoetballer van het Jaar staat dit seizoen op 35 doelpunten, vijf minder dan Müller in het seizoen 1971/1972.

Bayern München moet het in de Champions League ook stellen zonder Lewandowski. De regerend landskampioen van Duitsland neemt het in de kwartfinales van het miljoenenbal op tegen Paris Saint-Germain. Het eerste duel is volgende week woensdag, de return zes dagen later.

Aanvoerder Lewandowski moet ook een belangrijke interland aan zich voorbij laten gaan. Woensdag spelen de Polen in de WK-kwalificatiereeks tegen Engeland, dat koploper is in groep I. Alleen de groepswinnaar plaatst zich voor het WK van 2022 in Qatar.