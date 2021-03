Joachim Löw vindt dat de Duitse voetbalbond niet volledig zelf moet handelen in de zoektocht naar zijn opvolger. Volgens de vertrekkende bondscoach zou het logisch zijn om de spelers om hun mening te vragen.

"Manuel Neuer, Ilkay Gündogan, Toni Kroos en ook andere spelers hebben ervaring en kunnen beoordelen wat voor type coach ze nodig hebben", zei Löw dinsdag op zijn persconferentie voor het WK-kwalificatieduel van woensdag met Noord-Macedonië.

De 61-jarige Löw maakte begin maart bekend dat hij na het komende EK stopt als bondscoach van het Duitse elftal, hoewel hij nog over een contract tot en met het WK van 2022 beschikt. 'Jogi' is sinds 2006 de bondscoach en leidde de 'Mannschaft' in 2014 in Brazilië naar de wereldtitel.

De Duitse voetbalbond liet eerder deze maand al weten de tijd te nemen om een goede opvolger te zoeken. Onder anderen Bayern München-trainer Hansi Flick en voormalig RB Leipzig-coach Ralf Rangnick worden genoemd als kandidaten.

"Het is altijd goed om te luisteren naar het team, omdat onze spelers heel veel ervaring hebben en veel nadenken over trainers", zei Löw over de zoektocht. "Het is heel belangrijk, willen de spelers nu defensief spelen of willen ze aanvallend voetbal? Wat kan het team goed? Wat is het karakter van het team?", noemde de coach als criteria.

Onder leiding van de afzwaaiende Löw is Duitsland in ieder geval goed begonnen aan de kwalificatie voor het WK van 2022. De viervoudig wereldkampioen bleef foutloos in de eerste twee wedstrijden, tegen IJsland (3-0) en Roemenië (0-1). De andere landen in groep J zijn Armenië, Liechtenstein en dus Noord-Macedonië.

