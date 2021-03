Jong Oranje begint dinsdag met Myron Boadu en Ferdi Kadioglu in de basis aan het cruciale EK-duel met Hongarije. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi moet winnen om kans te houden op de kwartfinales.

De twintigjarige Boadu stond vorige week in de eerste groepswedstrijd in de basis, maar moest zaterdag tegen Duitsland genoegen nemen met een reserverol. De spits van AZ vervangt clubgenoot Teun Koopmeiners, die geschorst is.

De 21-jarige Kadioglu vervangt Noa Lang, die zaterdag huilend het veld verliet nadat hij een bovenbeenblessure had opgelopen. Achteraf bleek zijn blessure mee te vallen, maar de wedstrijd tegen Hongarije kwam wel te vroeg.

Jong Oranje heeft plaatsing voor de kwartfinales niet geheel in eigen hand. Als Jong Roemenië en Jong Duitsland met 2-2 of meer doelpunten gelijkspelen, zijn de Nederlandse beloften sowieso uitgeschakeld.

Van de Looi wil elftal niet omgooien

Van de Looi kondigde in de aanloop naar het laatste groepsduel al aan dat hij zijn elftal niet volledig zou omgooien. "Het zou heel raar en opportunistisch zijn om dan zomaar halverwege alles wat je aan het doen bent om te gooien en met een hele andere tactiek te spelen", zei de bondscoach op zijn persconferentie.

Jong Oranje-Jong Hongarije in het Hongaarse Székesfehérvár begint dinsdag om 18.00 uur en staat onder leiding van de Zwitserse scheidsrechter Sandro Schärer. Het duel tussen Jong Duitsland en Jong Roemenië begint tegelijkertijd.

Jong Hongarije: Bese; Bolla, Varju, Mocsi, Huszti; Hinora, Kata; Skribek, Mezei, Bukta; Bárány.

Jong Oranje: Scherpen; Teze, Schuurs, Botman, Bakker; Harroui, Kadioglu, Gakpo, De Wit; Kluivert, Boadu.