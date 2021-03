De Schotse voetbalbond FA heeft dinsdag vijf spelers van Rangers FC voor zes wedstrijden geschorst vanwege het overtreden van de coronaregels. Het vijftal bezocht vorige maand een illegaal feestje.

Het gaat om doelman Brian Kinnear, de verdedigers Nathan Patterson (foto) en Calvin Bassey, middenvelder Bongani Zungu en aanvaller Dapo Mebude. Zij ontvingen eerder al een boete van hun club.

Kinnear, Patterson, Bassey, Zungu en Mebude waren medio februari aanwezig op een feestje dat moest worden beeïndigd door de politie. Ze werden vervolgens uit de selectie gezet voor de heenwedstrijd bij Royal Antwerp FC in de tweede ronde van de Europa League.

"We zijn zeer teleurgesteld in hen. We lossen dit intern op en de betrokken spelers krijgen een boete. Ze zijn nu even niet welkom op de club vanwege isolatie, maar daarna zal ik met ieder van hen een hartig woordje spreken. Ik voel me in de steek gelaten", zei Rangers-manager Steven Gerrard destijds.

Het was niet de eerste keer dat spelers van Rangers zich niet aan de coronaregels houden. In november werden verdediger George Edmundson en aanvaller Jordan Jones voor zeven wedstrijden geschorst wegens het overtreden daarvan.

Desondanks beleeft Rangers in sportief opzicht een geweldig seizoen. De ploeg uit Glasgow werd begin deze maand voor het eerst sinds 2011 landskampioen. Rangers beëindigde daarmee de hegemonie van Celtic, dat de afgelopen negen jaar de titel pakte.