De KNVB-bekerfinale tussen Ajax en Vitesse wordt op 18 april definitief zonder publiek gespeeld. Vanwege de verlenging van de lockdown tot en met 20 april ziet de KNVB geen mogelijkheden om toeschouwers te verwelkomen in De Kuip.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei tijdens de laatste coronapersconferentie op 23 maart dat hij publiek bij de bekerfinale niet uitsloot, maar na overleg van de KNVB met de overheden, politie, de NS en de betrokken clubs zijn alle mogelijke scenario's afgevallen.

Volgens de KNVB was het geen optie om de finale te verplaatsen naar een later moment, omdat er geen data meer vrij zijn in het drukke speelschema. Alle nationale en internationale competities moeten zijn afgewerkt voordat het EK op 11 juni begint.

"Dit is stevig balen, want niets is zo sfeervol als twee cupfighters die voluit voor deze grote prijs gaan, aangemoedigd door hun aanhang", aldus Eric Gudde, directeur betaald voetbal bij de KNVB. "Helaas moeten we daar nog een jaar op wachten. Wel zien we mogelijkheden dat het publiek binnenkort weer in de stadions kan, maar voor de bekerfinale komt dit helaas te laat."

Vorig jaar werd de bekerfinale tussen Feyenoord en FC Utrecht nog geschrapt vanwege de coronamaatregelen. De KNVB kreeg veel kritiek op dat besluit, omdat de bekerfinales in het buitenland wel werden gespeeld, zij het zonder publiek.

Fans van Willem II bij de laatste bekerfinale tussen Ajax en Willem II in 2019. Fans van Willem II bij de laatste bekerfinale tussen Ajax en Willem II in 2019. Foto: Pro Shots

Eerste bekerfinale zonder publiek

De bekerfinale in De Kuip wordt de eerste eindstrijd ooit in het Nederlandse bekertoernooi die zonder publiek wordt gespeeld. Normaal gesproken zitten er ruim vijftigduizend toeschouwers in het Rotterdamse stadion.

Vanaf eind september zijn er geen fans welkom in de Nederlandse voetbalstadions. Wel zijn er tot dusver drie proeven gehouden bij voetbalwedstrijden, waarvan de laatste afgelopen zaterdag bij Nederland-Letland. Toen zaten er 5.000 toeschouwers in de Johan Cruijff ArenA.

Vitesse staat voor het eerst sinds 2017 in de bekerfinale. Toen wonnen de Arnhemmers ook de 'Dennenappel', de eerste prijs in het 125-jarig bestaan van de club. Voor negentienvoudig bekerwinnaar Ajax is het de 24e finale in totaal.