Japan heeft dinsdag een monsterzege geboekt in de WK-kwalificatie. Mongolië werd met maar liefst 0-14 verslagen.

De wedstrijd werd vanwege de in Mongolië geldende coronamaatregelen in de Japanse stad Chiba gespeeld. Halverwege stond het pas 0-5, maar na de pauze scoorde Japan nog negen keer. De laatste drie treffers vielen in de blessuretijd.

Het is net niet de grootste zege in de geschiedenis van het land. In 1967 versloeg Japan de Filipijnen met 15-0.

Werder Bremen-spits Yuya Osako was goed voor drie treffers en Junya Ito (Racing Genk) en invallers Kyogo Furuhashi (Vissel Kobe) en Sho Inagaki (Nagoya Grampus) maakten ieder twee goals. Eredivisie-spelers Ko Itakura (FC Groningen), Yukinari Sugawara (AZ) en Yuta Nakayama (PEC Zwolle) zijn deze interlandperiode niet opgeroepen.

Statistieken Mongolië-Japan Balbezit: 20% - 80%

Doelpogingen: 2-34

Schoten tussen de palen: 0-30

Aantal passes: 95-655

Japan goed op dreef in WK-kwalificatie

De zege op Mongolië is de vijfde voor Japan in evenzoveel kwalificatieduels voor het WK in Qatar. Het land gaat dan ook ruim aan kop in groep F, waarin Mongolië met drie punten hekkensluiter is. De groepswinnaars en de beste nummers twee plaatsen zich voor de derde en laatste kwalificatieronde, waarin de WK-tickets verdeeld worden.

Japan, dat 27e staat op de FIFA-ranglijst, wist zich voor de laatste zes WK's te kwalificeren. Mongolië, de nummer 190 van de wereld, was nog nooit present op een mondiaal eindtoernooi.