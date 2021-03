Real Madrid-aanvaller Karim Benzema moet zich op 20 oktober voor de rechter in Frankrijk verantwoorden voor zijn aandeel in de afpersingszaak rond de seksvideo van zijn voormalige mede-international Mathieu Valbuena.

Voor de behandeling van de zaak in de rechtbank van Versailles zijn drie dagen uitgetrokken.

Een vriend van Benzema zou Valbuena in 2015 hebben gechanteerd met een seksvideo. De Real-spits zou de middenvelder destijds hebben aangeraden het geëiste bedrag van naar verluidt 150.000 euro te betalen.

De 33-jarige Benzema heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend. De 81-voudig international (27 goals) riskeert een celstraf van maximaal vijf jaar en een boete van 75.000 euro.

De Fransman vroeg justitie het onderzoek te staken maar in januari werd bekend dat hij, met nog vier andere verdachten, terecht moet staan wegens poging tot chantage en misbruik van vertrouwen.

Benzema werd sinds de affaire in 2015 naar buiten kwam nooit meer geselecteerd voor het Franse elftal. Hij ontbrak op het EK van 2016 in eigen land en twee jaar later op het door Frankrijk gewonnen WK in Rusland.