Het Nederlands elftal speelt dinsdagavond voor het eerst in de historie tegen Gibraltar. De ploeg van bondscoach Frank de Boer wil een zo groot mogelijke uitslag neerzetten tegen de voetbaldwerg, dat in de afgelopen jaren vaker kanonnenvoer was voor de grotere voetballanden.

"Ik denk dat een Belgisch amateurteam uit de derde klasse Gibraltar aan moet kunnen", was de vernietigende conclusie van oud-spits Bob Peeters in 2017. België, dat ruim een helft lang met tien man speelde, had Gibraltar zojuist de grootste nederlaag ooit toegediend: 9-0.

Het tekent de status van Gibraltar, slechts de nummer 195 van de FIFA-ranking. Het land van dertigduizend inwoners is het gewend om een grote nederlaag te slikken tegen tegenstanders van formaat, al lijkt de ploeg de laatste jaren iets sterker geworden.

"Het is nu beter dan een aantal jaren geleden. De spelers zijn niet allemaal fulltime prof, maar inmiddels is een groot aantal dat wel. Zo'n 80 procent zal nu prof zijn", zegt de Nederlandse verdediger Job Derksen, die dit seizoen voor de Gibraltarese club Glacis United speelt, tegen NU.nl.

"Maar er zitten ook mensen bij die overdag bij de brandweer werken of een kantoorbaan hebben. Het is bijzonder, want dat zijn jongens die straks tegenover namen als Frenkie de Jong en Memphis Depay staan."

Grootste nederlagen Gibraltar 31 augustus 2017: België-Gibraltar 9-0

7 september 2015: Polen-Gibraltar 8-1

13 juni 2015: Gibraltar-Duitsland 0-7

11 oktober 2014: Ierland-Gibraltar 7-0

7 september 2014: Gibraltar-Polen 0-7

'Gibraltar vindt het vooral een mooie ervaring'

De laatste grote nederlagen van Gibraltar dateren van 2019, toen Denemarken zowel uit als thuis met 6-0 te sterk was. Sindsdien werd geen topland meer getroffen in de aanloop naar de huidige WK-kwalificatiereeks.

De 25-jarige Derksen merkt aan de stemming op Gibraltar, het land dat in de eerste WK-kwalificatieduels verloor van Noorwegen (0-3) en Montenegro (4-1), dat er eigenlijk geen geloof is in een stunt tegen Oranje.

"Ik verwacht niet dat het een echte wedstrijd gaat worden", aldus de Nederlander. "Het zal voor de nationale ploeg meer een mooie ervaring zijn, ze vinden het heel bijzonder om die wedstrijd te spelen."

Gibraltar-Nederland wordt dinsdag gespeeld op het kunstgras van het karakteristieke Victoria Stadium, waar zeshonderd toeschouwers aanwezig zullen zijn. De aftrap is om 20.45 uur.

