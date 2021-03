Cristiano Ronaldo hoeft niet te vrezen voor zijn aanvoerderschap bij Portugal, ook al liet hij zich zaterdag flink gaan tegen scheidsrechter Danny Makkelie tijdens het WK-kwalificatieduel met Servië. Bondscoach Fernando Santos heeft er geen moment aan gedacht om de vedette te straffen.

"Nee, hij behoudt gewoon zijn aanvoerdersband. Voor altijd. Cristiano is een nationaal boegbeeld", zei Santos, die bij een persmoment werd gevraagd naar het incident rond de vijfvoudig Wereldvoetballer van het Jaar.

Ronaldo dacht in de slotseconden van Servië-Portugal (2-2) de winnende treffer te maken; de bal leek over de lijn, maar Makkelie en zijn assistent kenden geen goal toe. Ronaldo ontstak in woede, kreeg voor zijn uitbarsting een gele kaart en liep vervolgens boos de catacomben in. Onderweg gooide hij zijn aanvoerdersband van zich af.

"Als hij nou de coach, zijn medespelers of de voetbalbond had beledigd, dan was het een ander verhaal. Maar dat is niet het geval. Hij was gewoon even erg gefrustreerd", aldus Santos over zijn sterspeler.

"We hebben het over iemand die liever dan wie dan ook wil winnen. Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat het geen fraaie actie was, maar hij blijft hoe dan ook aanvoerder. Laat dat duidelijk zijn."

Niet altijd doellijntechnologie in WK-kwalificatie

Bij de wedstrijd in Belgrado, waar Makkelie na afloop zijn excuses aanbood aan Portugal, was geen doellijntechnologie aanwezig. Dat is bij meer WK-kwalificatieduels zo, aangezien de bond van het thuisspelende land beslist of de technologie wordt gebruikt. Het bezoekende land moet het daar ook mee eens zijn.

Vorige week leidde het ontbreken van doellijntechnologie al tot een controversieel moment bij Turkije-Nederland, waar Matthijs de Ligt dacht te scoren namens Oranje. Ook toen werd geen doelpunt gegeven door de arbitrage.

Met Ronaldo als aanvoerder komt Portugal dinsdagavond net als Nederland in actie tijdens de derde speelronde in de WK-kwalificatie. De Portugezen spelen om 20.45 uur in en tegen Luxemburg.

Stand groep A 1. Servië 2-4 (5-4)

2. Portugal 2-4 (3-2)

3. Luxemburg 1-3 (1-0)

4. Azerbeidzjan 1-0 (0-1)

5. Ierland 2-0 (2-4)

